Reprodução/Internet Raul Gazolla contou que filha sustentou a família como camgirl

Raul Gazolla contou que a filha, Milla Loureiro, sustentou a família durante a pandemia trabalhando como camgirl. O ator disse que a jovem assumiu as finanças da casa por quase dois anos em um momento de crise, e afirmou ter dado total apoio à decisão dela. “Foi ela quem nos sustentou por quase dois anos, segurou a barra legal”, disse.

O ator é pai de Rani, de seu relacionamento com a estilista Mariúza Palhares, e tem duas enteadas, Luna e Milla, filhas de Fernanda Loureiro, com quem vive desde 2005. Em agosto, ao completar 70 anos,contou que ambas pediram para adotar seu sobrenome. “Daí para frente é tudo lindo”, afirmou o artista em conversa com O Globo.

Ator cita apoio

Milla está atualmente em cartaz no Rio de Janeiro com o monólogo TIP (antes que me queimem eu mesma me atiro no fogo), espetáculo que retrata sua experiência como camgirl. A peça é dirigida pelo marido dela, Rodrigo Portella. Foi ao ver a apresentação que Raul se emocionou: “É uma entrega impressionante, de muita verdade”.

Raul Gazolla relatou que, na época, teve uma conversa aberta com Milla, apoiando a escolha desde que ela não se sentisse mal com o trabalho. “Ela comentou que faria isso e eu falei: ‘Se não te aviltar, não te magoar e não te machucar de qualquer forma, a vida é sua, e estamos aqui para te apoiar’. E durante os cerca de 500 dias que fez esse trabalho, ela aprendeu muito sobre a psique humana”, contou.