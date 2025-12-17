Reprodução/Internet Tainá Reis foi demitida da Record Bahia após quase cinco anos

A repórter Tainá Reis foi demitida da Record Bahia na manhã desta segunda-feira (15). Após o desligamento, a jornalista fez um desabafo nas redes sociais, refletindo sobre a trajetória profissional e os valores que defende no exercício do jornalismo. Ela afirmou que deixa a emissora com o coração em paz após quatro anos e oito meses.

Antes de integrar o time da, Tainá Reis atuou por dois anos na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, e também apresentou programas na Rádio Metrópole. “Sonhos nunca foram planos distantes ou meras fantasias. Sempre foram o combustível que me fez acordar cedo, atravessar cidades, abdicar de muita coisa e viver histórias que pediam para ser contadas com respeito”, escreveu.

A comunicadora destacou que o "jornalismo se constrói com ética". “Ser repórter é estar onde muitos não podem, ouvir quando ninguém quer ouvir, dar voz sem gritar e informar sem ferir", afirmou. Em outro trecho da publicação,contou que passou a perceber os efeitos das pressões da rotina profissional em sua saúde.

Relembrou a pressão

A ex-repórter dapontuou que aprendeu a reconhecer os próprios limites e a importância de se priorizar para continuar realizando seu trabalho com qualidade. “Sempre cuidei do outro, mas ficou claro que, sem cuidar de mim, nada seria possível. Com o coração em paz e a consciência tranquila, hoje encerro um ciclo importante da minha vida profissional”, declarou.

