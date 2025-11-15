Reprodução/Internet Idoso acreditou estar em um relacionamento com Juliana Paes

Um idoso de Pocrane, cidade do interior de Minas Gerais, foi vítima de um golpe virtual e perdeu R$ 32 mil após acreditar que mantinha um relacionamento com Juliana Paes. Segundo a Record, o caso durou cerca de três meses e envolveu transferências via Pix para golpistas que usaram imagens da artista para sustentar a fraude.

Família descobriu

De acordo com o programa Balanço Geral, o idoso passou a receber mensagens carinhosas de um perfil falso, que utilizava fotos manipuladas da atriz para criar uma narrativa romântica. Os golpistas prometeram encontros presenciais e pediram ajuda financeira sob o pretexto de enfrentarem supostas dificuldades.

Os criminosos convenceram a vítima a realizar sucessivos depósitos bancários. A situação só foi descoberta após familiares do idoso notarem movimentações financeiras incomuns em sua conta. Preocupados, eles acionaram as autoridades e registraram boletim de ocorrência.

A Polícia Civil confirmou que o perfil era operado por criminosos especializados em golpes de relacionamento aplicados por meio de redes sociais e aplicativos de mensagem.