Reprodução/Internet Jornal da Band marcou 3,3 pontos e 5,2% de share em São Paulo

O Jornal da Band segue firme como terceira força das redes de televisão aberta em sua faixa horária: mesmo com as diversas mudanças promovidas pelo SBT nos últimos meses, o jornalístico não perdeu forças e continua com a medalha de bronze no início do horário nobre.

Além disso, não é raro que o noticioso consiga ter mais público que uma parcela considerável das atrações da rival — foi o que aconteceu nesta terça-feira (14), em que Eduardo Oinegue conquistou mais telespectadores que 4 dos 6 programas transmitidos pela concorrente no horário nobre.

Concorrência

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a edição de terça doassegurou média de 3,3 pontos, número suficiente para assegurar a preferência de 5,2% dos televisores ligados na principal metrópole do país.

Além de ter superado quatro das atrações noturnas do SBT, o noticioso teve mais público que 85% dos programas levados ao ar pela rival nas 24 horas do dia — apenas Maria do Bairro (3,6), SBT Brasil (3,6) e Programa do Ratinho (3,9) marcaram mais que o telejornal.