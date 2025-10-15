Reprodução/Internet Globo projeta arrecadar R$ 1,6 bilhão com cotas da Copa do Mundo

A Globo estruturou um ambicioso plano comercial para a Copa do Mundo de 2026, projetando um faturamento de quase R$ 1,6 bilhão apenas com as cotas de patrocínio para a TV aberta. A emissora colocou no mercado seis cotas nacionais, cada uma com o preço de R$ 265.471.579,14. A cobertura se estenderá por 13 meses, com início em dezembro deste ano e término em dezembro de 2026.

Para justificar o investimento dos parceiros comerciais, aoferecerá uma cobertura robusta, que engloba a transmissão de 55 partidas ao vivo, sendo 38 da fase de grupos, 16 do mata-mata e a grande final. Além dos jogos do torneio, o pacote comercial também prevê a exibição de 10 amistosos da Seleção Brasileira ao longo de 2026, sendo quatro antes e seis depois do Mundial.

Quadros dedicados

A estratégia do canal vai além das transmissões e aposta em uma programação especial para engajar o público antes e durante o evento. Um dos destaques é o retorno do Central da Copa, programa que mistura humor, informação e análise e terá 33 edições ao vivo durante o torneio, de 11 de junho a 18 de julho de 2026. Na véspera da abertura, em 10 de junho, irá ao ar o Esquenta Copa, um especial sobre os bastidores da seleção.

Os telejornais e programas esportivos da casa também terão quadros dedicados. O plano comercial que a coluna teve acesso prevê séries especiais e temáticas em atrações como o Jornal Nacional (A Copa e o brasileiro), Jornal Hoje (Tecnologia no futebol), Fantástico (O fantástico mundo da Copa) e Globo Esporte (Identidade Copa), entre outros. O Minuto do Cavalinho, com 33 pílulas diárias, apresentará a agenda de jogos de forma divertida.

será a maior da história, com a participação de 48 seleções, 104 jogos e uma nova fase de mata-mata. O torneio acontecerá pela primeira vez em três países simultaneamente: Estados Unidos, Canadá e México. A cobertura dacomeçará oficialmente com a transmissão do sorteio final dos grupos, em dezembro de 2025. Além da emissora, os jogos também serão vistos no SporTV, Cazé TV e possivelmente no SBT – a emissora ainda não confirmou a aquisição do torneio.