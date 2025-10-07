Reprodução/SBT The Voice Brasil estreou no SBT com apenas 3,7 pontos de média

A estreia do The Voice Brasil no SBT foi um fracasso de audiência. O retorno do reality musical, cancelado pela Globo justamente por baixo rendimento comercial e de ibope, conseguiu a proeza de ter menos público que o Programa do Ratinho, que ocupava boa parte da faixa horária do formato holandês nas quatro segundas-feiras anteriores.

A atração, por sinal, sequer conseguiu reter os números alcançados pelo pitoresco Dez ou Mil. Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a estreia da 13ª temporada do The Voice Brasil não conseguiu bater a Record em nenhum minuto de sua exibição, entre 22h48 e 0h18.

O programa, que evidentemente teve o pior desempenho de toda a sua história (foram 12 edições na Globo, além de outras 8 disputadas com crianças e 2 com idosos), marcou apenas 3,75 pontos de média, índice suficiente para assegurar a preferência de apenas oito em cada 100 televisores ligados na principal metrópole do país.

Concorrência

O pico de audiência da competição musical liderada por Tiago Leifert foi obtido justamente em seu primeiro minuto, às 22h48, com 4,75 pontos. Em seu pior momento de ibope, à 0h13, o The Voice marcava apenas 3,06 pontos. É um número insatisfatório até para os padrões do, que enfrenta uma crise histórica de público: nas quatro segundas anteriores, o Programa do Ratinho acumulou uma média de 4,7, mesmo considerando os embates com A Fazenda 17.

Além de ter alcançado 20% menos telespectadores que o Programa do Ratinho, o The Voice Brasil conseguiu a proeza de ter menos público que três episódios do No Alvo, formato de entrevistas lideradas por uma inteligência artificial (e que custava muito menos aos cofres da emissora).

Durante o embate com o reality dirigido por Boninho, a Globo marcou 11,89 pontos com a final do Estrela da Casa 2 e a Tela Quente. A Record, com A Fazenda 17, pontuou 6,00. A Band, com Galvão e Amigos e o Jornal da Noite, ficou em quarto lugar, com 1,07 ponto.