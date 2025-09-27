Reprodução/Internet Gustavo Poli deixa direção do Esporte da Globo após 28 anos na emissora

A Globo anunciou uma reestruturação em sua área de esportes com a saída de Gustavo Poli, atual diretor de programas e conteúdo digital. O jornalista, que está na emissora desde 1998, deixará o cargo em janeiro de 2026, após quase três décadas de atuação. A informação foi confirmada em nota enviada por Renato Ribeiro, diretor-geral de Esporte.

será substituído por Afonso Garschagen, que exercia a função de gerente de programas esportivos. Além disso, a gerência de conteúdo digital, antes sob responsabilidade direta de Gustavo Poli, passa agora a responder a Gustavo Maria, diretor de Redação de Esportes. As mudanças reorganizam a estrutura do setor, que terá quatro diretores respondendo diretamente a Renato Ribeiro.

Motivo da saída

As mudanças acontecem com: Afonso Garschagen, que assume como diretor de programas e formatos; Gustavo Maria, diretor de Redação; George Guilherme, diretor de transmissões esportivas; e Marcela Zaiden, que continua como diretora de planejamento executivo e gestão de elenco.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a saída de Gustavo Poli foi motivada por uma decisão pessoal. O executivo avaliou que seu ciclo na empresa estava se encerrando. Ao longo da carreira, ele foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de formatos no Esporte Espetacular, Globo Esporte e nas atrações do SporTV, o canal esportivo da TV paga da emissora.