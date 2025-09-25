Reprodução/Internet Luiz Almir afirmou ao vivo que teve salário cortado pela metade

O apresentador Luiz Almir fez um desabafo contra a Band do Rio Grande do Norte no telejornal Acontece, no início deste mês. O comunicador afirmou ao vivo que a emissora reduziu seu tempo na programação e cortou pela metade o seu salário.

O âncora também relatou que a empresa pediu para que ele abrisse uma empresa para assinar um contrato como pessoa jurídica. Luiz Almir relatou que enfrenta dificuldades no dia a dia profissional. “Se há problemas na sua rua, no seu bairro, a gente vai tentar ajudar na medida do possível, mesmo com meia hora", declarou.

"Eu tenho sofrido aqui o pão que o diabo encomendou”, disparou. No dia 1º de setembro, o comunicador destacou que nunca viveu situação semelhante durante sua passagem pelo canal. “Estou aqui na Band, só Deus sabe. Trinta anos de Band. Nunca fui tão maltratado como tenho sido", afirmou.

O apresentador detalhou o que está vivendo na emissora. "Cortaram a metade do meu salário, tiraram o meu tempo. Mandaram abrir uma empresa para não conectar que eu sou empregado, sabendo que eu sou. Todo tipo. Estou sofrendo muito. Mas vamos para frente. Tudo é no tempo de Deus, né? E a Justiça está aí”, disse Luiz Almir.

Quem é o apresentador?

Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, Luiz Almir construiu sua carreira no Rio Grande do Norte. Ele iniciou no rádio e depois ganhou espaço na televisão regional. Além da comunicação, exerceu atividade política na capital Natal, onde foi vereador por quatro mandatos. Também atuou como deputado estadual em duas legislaturas, sempre conciliando a vida pública com a atuação na mídia.

O comunicador trabalha naRN desde a época em que a emissora se chamava TV Potengi, sob direção do ex-senador Geraldo Melo (1935-2022). Com quase três décadas de vínculo com o canal, ele se tornou um dos nomes mais conhecidos do jornalismo popular local. Neste ano, passou a comandar o Acontece após mudanças na programação da emissora.