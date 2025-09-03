Reprodução/Internet Sangue Oculto volta à programação da TV Brasil menos de 1 mês após término

A TV Brasil decidiu reprisar Sangue Oculto (2022) menos de um mês após o término da exibição da novela portuguesa. O folhetim, que foi ao ar entre outubro de 2024 e agosto de 2025, retornou nesta segunda-feira (1º), na faixa das 20h, com capítulos diários de segunda a sábado. A produção substitui a trama turca Um Milagre (2019) e terá reprise também à 1h30, além de ficar disponível no TV Brasil Play.

A falta de verba para aquisição de conteúdos inéditos fez a TV Brasil recorrer novamente ao seu acervo, repetindo uma prática que tem se tornado comum em sua grade.

Novela conta com Luana Piovani

Com 250 capítulos de 45 minutos,é uma produção da SIC, de Portugal, e volta ao ar diante da dificuldade da emissora pública em investir em novos títulos.

A trama de Sangue Oculto é marcada por segredos familiares, reencontros e conflitos. O enredo acompanha Carolina e Benedita (Sara Matos), irmãs gêmeas separadas na maternidade e que só descobrem a existência uma da outra três décadas depois. O núcleo central envolve também Teresa Batista (Sofia Alves), mãe de Carolina, e Vanda Corte Real (Luana Piovani), médica ambiciosa que se torna a principal vilã da história.

Na primeira fase da novela, a brasileira Vitória Frate interpreta uma criminosa, enquanto Luana Piovani assume a vilania na segunda etapa como Vanda. O enredo mostra como a médica manipula Teresa, grávida de Olavo (António Pedro Cerdeira), para roubar uma das filhas e ocultar o crime. O retorno inesperado das personagens a Portugal desencadeia revelações que colocam em risco o casamento de Vanda e os segredos do passado.