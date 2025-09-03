A TV Brasil decidiu reprisar Sangue Oculto (2022) menos de um mês após o término da exibição da novela portuguesa. O folhetim, que foi ao ar entre outubro de 2024 e agosto de 2025, retornou nesta segunda-feira (1º), na faixa das 20h, com capítulos diários de segunda a sábado. A produção substitui a trama turca Um Milagre (2019) e terá reprise também à 1h30, além de ficar disponível no TV Brasil Play.Com 250 capítulos de 45 minutos, Sangue Oculto é uma produção da SIC, de Portugal, e volta ao ar diante da dificuldade da emissora pública em investir em novos títulos. A falta de verba para aquisição de conteúdos inéditos fez a TV Brasil recorrer novamente ao seu acervo, repetindo uma prática que tem se tornado comum em sua grade.
Novela conta com Luana Piovani
A trama de Sangue Oculto é marcada por segredos familiares, reencontros e conflitos. O enredo acompanha Carolina e Benedita (Sara Matos), irmãs gêmeas separadas na maternidade e que só descobrem a existência uma da outra três décadas depois. O núcleo central envolve também Teresa Batista (Sofia Alves), mãe de Carolina, e Vanda Corte Real (Luana Piovani), médica ambiciosa que se torna a principal vilã da história.
Na primeira fase da novela, a brasileira Vitória Frate interpreta uma criminosa, enquanto Luana Piovani assume a vilania na segunda etapa como Vanda. O enredo mostra como a médica manipula Teresa, grávida de Olavo (António Pedro Cerdeira), para roubar uma das filhas e ocultar o crime. O retorno inesperado das personagens a Portugal desencadeia revelações que colocam em risco o casamento de Vanda e os segredos do passado.