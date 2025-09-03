Reprodução/Internet SBT demite Aline Galdino e contrata Gaby de Saboya para equipe de jornalismo

O SBT promoveu mudanças em sua equipe de jornalismo nesta terça-feira (2) e dispensou a repórter Aline Galdino, contratada em março de 2024. A decisão faz parte de uma reformulação editorial, já que a direção da emissora avaliou que seu perfil estava mais voltado ao entretenimento do que ao jornalismo.

A vaga não ficou em aberto. A jornalista Gaby de Saboya, que atuava em Santos, no litoral paulista, foi contratada e já estreou no. Com ampla experiência, ela passou por emissoras como Band, TV Escola e Fox Sports.

Desde dezembro de 2023, Gaby de Saboya trabalhava como repórter em uma afiliada do SBT, de onde foi promovida para integrar a equipe nacional. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo.

Currículo de Aline Galdino

A jornalista chegou ao SBT para integrar o Chega Mais, programa matinal comandado por Regina Volpato, Paulo Mathias e Michelle Barros. Após o fim da atração e um período de licença-maternidade, passou a atuar em produções jornalísticas, como o Primeiro Impacto e o SBT Manhã.