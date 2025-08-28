Reprodução/Internet Globo passa o facão em Terra Nostra

A Globo vai reexibir Terra Nostra (1999) em versão reduzida a partir da próxima segunda-feira (1º), dentro da faixa Edição Especial. A novela de Benedito Ruy Barbosa, exibida originalmente em 221 capítulos, terá aproximadamente 70 deles cortados na reprise.

A decisão tem como objetivo manter o ritmo narrativo mais ágil e evitar a chamada “barriga”, período comum em novelas longas em que a história perde fôlego. A nova versão da trama ficará no ar por pouco mais de 150 capítulos. A informação é da Folha de S.Paulo.

A expectativa é que Terra Nostra seja exibida até o primeiro trimestre de 2026, com ajustes que evitem quedas de audiência durante o período da tarde. A emissora optou por adaptar a estrutura da narrativa para o consumo atual do público.

História sobre imigrantes italianos

Na trama, Ana Paula Arósio vive Giuliana, uma imigrante italiana que chega ao Brasil no final do século 19. O romance com Matteo, interpretado por Thiago Lacerda, é o eixo central da história, ambientada nas lavouras de café do interior paulista. A novela também conta com nomes como Antonio Fagundes, Maria Fernanda Cândido, Débora Duarte e Raul Cortez (1932-2006) no elenco principal.

Sucesso

Terra Nostra foi sucesso também fora do país. Até 2024, estima-se que a trama tenha sido exibida em mais de 95 países, como Espanha, França, Itália, Israel, Croácia e Guatemala. Esta será a segunda reprise da novela na emissora. Em 2004, a produção foi exibida no Vale a Pena Ver de Novo, mas registrou baixos índices de audiência. Na ocasião, perdeu a disputa no Ibope para a reprise de Maria do Bairro (1995) no SBT.