Reprodução/Internet Rodrigo Bocardi lança BocaTV após saída da Globo

Rodrigo Bocardi anunciou oficialmente a criação do BocaTV, seu novo projeto após a saída da Globo. A novidade foi revelada nas redes sociais e marca a primeira iniciativa do jornalista desde que foi demitido da emissora em janeiro, após 25 anos de trabalho.

A data de estreia ainda não foi definida, mas ele afirmou que em breve trará mais detalhes sobre o funcionamento do canal. “Vocês viram a história do BocaTV, amanhã ou nos próximos dias, eu vou falando como vai funcionar. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte... Este canal leva o meu nome, mas ele é nosso. Ele existe por conta de vocês. Foi pensado por causa da demanda de vocês. Então, significa o quê?", questionou.

"Que ele só funciona se todos nós estivermos juntos. Vocês estão dispostos? Fique ligado que o BocaTV tá chegando”, declarou Rodrigo Bocardi. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista reforçou que o canal só funcionará com a participação ativa do público. “, o canal que dá voz a você”, completou.

O ex-apresentador do Bom Dia São Paulo foi desligado dapor descumprimento de normas éticas, segundo comunicado oficial da emissora, que classificou a decisão como relacionada a questões de compliance. Desde então, Rodrigo Bocardi tem interagido com os seguidores sobre possibilidades futuras.