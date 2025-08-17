Reprodução/Internet Ralf Little quase vomita ao vivo ao ver tomates em programa da BBC

O ator Ralf Little protagonizou um momento inusitado durante sua participação ao vivo no Saturday Kitchen, da BBC. Conhecido pelo papel de Neville Parker na série Death in Paradise, o britânico quase vomitou ao ser confrontado com um alimento que lhe causa verdadeiro pavor: o tomate.

O incidente começou quando o tema “tomates” surgiu na conversa. A simples menção ao fruto causou desconforto imediato em, que fez caretas e demonstrou forte repulsa. “Tomates... Chega. Não cheguem perto de mim com isso. É bizarro demais. Até como pizza feliz da vida se tiver molho de tomate, mas se tiver uma fatia de tomate em cima...”, disse, tentando conter o enjoo.

Ao longo do programa da, o ator seguiu reagindo com náusea ao ver tomates cortados no estúdio. “Não dá, não dá. Tirem isso da minha frente. Tem algo nos pedaços de tomate que é simplesmente...”, disse, interrompendo a fala ao sentir nova crise. “Vou ter que levar isso para a minha terapeuta”, brincou, ainda abalado.





























Sem reação

O apresentador Matt Tebbutt ficou visivelmente desconcertado com a situação. Sem saber como lidar com o mal-estar do convidado durante o Saturday Kitchen, limitou-se a rir e tentar contornar o clima tenso com bom humor.