Reprodução/Internet Brunna Colossi volta ao Grupo RBS e assume programa na rádio 92

O Grupo RBS anunciou o retorno de Brunna Colossi ao seu time de comunicadores. Após cinco anos como contratada do SBT , a jornalista volta para apresentar o programa Conecte 1ª Edição na rádio 92, ao lado de João Carlos Albani, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h. Sua primeira participação no ar será na terça-feira (19).

já havia trabalhado na RBS TV, afiliada da Globo, por nove anos, atuando como repórter, apresentadora e editora-chefe, com passagens por Santo Ângelo, Santa Rosa, Caxias do Sul e Porto Alegre. Também integrou o Entretenimento do Grupo, sendo comunicadora da rádio 92 por dois anos, antes de migrar para o SBT RS em 2020.

“Estar de volta e trabalhar unindo o que amo, música e Comunicação, é um grande presente. A 92 já faz parte da minha vida e retornar é um privilégio”, afirmou

Segundo nota da empresa, a contratação faz parte da estratégia de ampliar o casting com talentos reconhecidos. “Brunna Colossi retorna para a empresa com atuação em diferentes programas e frentes — incluindo formatos pensados especialmente para a contribuição dela”, destacou o comunicado.

Saída do SBT RS



Quando anunciou a saída do SBT RS, Brunna Colossi relatou que a escolha foi amadurecida ao longo do tempo, com calma e consciência. A comunicadora disse ter sentido que cumpriu seu ciclo profissional no canal e que era o momento de iniciar uma nova etapa.

“Não é nem um pouco fácil tomar uma decisão como essa: pedir demissão. Exige coragem, dá um frio na barriga. É uma atitude pensada ao longo do tempo, amadurecida com calma, respeito e consciência. Resolvi respeitar meu tempo, ouvir a razão e, ao mesmo tempo, dar espaço ao coração", pontuou.