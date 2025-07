Reprodução/Internet Alex Atala relata câncer ocular e diz como doença mudou sua rotina

O chef Alex Atala, jurado do reality Chef de Alto Nível, revelou ter enfrentado um câncer ocular em 2023. Em entrevista à revista GQ, o cozinheiro detalhou o tratamento e contou que precisou passar por uma cirurgia delicada de sete horas, na qual perdeu dois terços da pálpebra.

Recuperado, Alex Atala afirmou estar bem e usou o episódio como um marco de mudança em sua vida. “Perdi dois terços da pálpebra. Mas estou zerado”, declarou o chef, ao relembrar o procedimento.

Conhecido por seu ritmo intenso de trabalho na gastronomia, o susto com a saúde fez com que ele repensasse prioridades e decidisse desacelerar. A ideia, segundo ele, foi buscar mais tempo com a família e sua equipe, colocando o bem-estar acima do prestígio profissional.

O jurado dorefletiu sobre como o diagnóstico mudou sua perspectiva. “As pessoas têm muitos problemas até ter um problema só. É legal dar aula em Harvard? É, mas se precisar sacrificar minha família ou minha equipe, nunca”, afirmou o chef.

também destacou a importância de valorizar o presente, mesmo diante dos desafios. “A vida é generosa. Precisamos saber olhar em volta e agradecer. Ficamos querendo mais, sem dar valor ao que temos”, comentou.