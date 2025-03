Reprodução/Internet Raul Gil nega conversas com emissoras e aposta no digital

Raul Gil , que deixou o SBT em 2024, não tem intenção de retornar à televisão aberta no momento. O filho, Raul Gil Junior, esclareceu que os rumores sobre possíveis negociações com a RedeTV! são meros "boatos". Além disso, ele negou que estejam em busca de patrocinadores para um novo programa.​

Atualmente, pai e filho estão concentrados em explorar o potencial das mídias digitais. Eles estão desenvolvendo projetos para o Canal do Vovô Raul no YouTube, que, desde 2013, já conquistou mais de 6 milhões de inscritos, destacando-se na plataforma.

"Estamos envolvidos em um projeto em nossos canais nas redes digitais. Logo teremos novidades. Mas [será algo] nas redes digitais, não mais nos canais abertos de televisão", disse o filho de Raul Gil para o UOL.​

Raul Gil Junior destacou que o mercado televisivo tem passado por transformações significativas, com uma migração de formatos para o digital. Ele afirmou que novidades estão sendo preparadas, mas estas se concentrarão nas redes digitais e não nos canais tradicionais de TV.

"O mercado tem mudado muito e nós construímos um caminho vencedor no YouTube, desde 2013, com o Canal do Vovô Raul, que tem mais de 6 milhões de inscritos", pontuou o filho do apresentador.