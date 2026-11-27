Reprodução - frame de vídeo do YouTube Alexandra Jiménez e Antonio de la Torre em O Aristocrata Decadente

A série O Aristocrata Decadente é uma das novidades da Netflix que vêm da Espanha.

São seis episódios que mostram a decadência de um representante da nobreza falida entrando em contato com uma golpista, iludida com as supostas posses desse nobre.





Trama

É a história de Leandro, um herdeiro do Marquês de Monsalvos que vive da ilusão de ser um "Grande de España " — aliás, esse é o título original da série —, sem ter um trabalho e explorando todos ao seu redor, seja sua família ou aqueles que o servem diariamente, como o seu mordomo Fidel.

Essa situação começa a tomar um rumo diferente quando ele descobre que sua filha engravidou do filho de um duque, com quem a família quer que ela se case.

O fato alimenta as esperanças do aristocrata decadente de retornar à glória da família, mas, como manda a tradição, ele terá que bancar a festa de casamento da filha.

Falido e sem dinheiro, percebe que a única saída será vender a mansão da família, na qual está vivendo de favor, mas enfrenta uma forte oposição do pai e do irmão.

É nesse momento que entra Sofia Carrington, uma misteriosa mulher que se diz empresária do setor petrolífero, mostrando-se interessada em comprar a mansão.

Esse processo de compra e venda é marcado por idas e vindas, com direito ao despertar de paixões.

Ambos acreditam que estão se dando bem, mas os dois são enganados.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Cena da série O Aristocrata Decadente





Elenco

Leandro é interpretado por Antonio de la Torre, consagrado ator espanhol, um dos recordistas em indicações ao Prêmio Goya, promovido pela Academia de Cinema da Espanha, o qual já venceu várias vezes.

Em seu currículo, ganham destaque a participação nos filmes Os Amantes Passageiros e Volver, dirigidos por Pedro Almodóvar, além de O Dia da Besta, com direção de Álex de la Iglesia.

Já Sofia Carrington, a misteriosa empresária que, na verdade, se chama Conchi e leva uma vida de balconista sem nenhum glamour, é vivida pela atriz Alexandra Jiménez.

Ela começou sua carreira artística, aos 15 anos, como bailarina no Ballet Nacional de Cuba; uma lesão sofrida no pé direito a fez abandonar o balé e estudar teatro.

Alexandra participou de inúmeras séries espanholas, além de filmes como Toc Toc, uma comédia dirigida por Vicente Villanueva, disponível na Netflix.

Fidel, mordomo da família de Leandro, que acaba atuando como uma espécie de faz-tudo, foi vivido por Enric Benavent.

O ator participou de várias séries e filmes espanhóis, além de também ser escritor e poeta.

Comédia

O Aristocrata Decadente é uma típica comédia de erros, na qual temos uma série de desencontros e mal-entendidos, com pessoas que fingem ser o que, na realidade, não são.

Há também espaço para uma sutil crítica ao modo como uma decadente nobreza teima em viver, em contraste com a desigualdade social.

Ainda assim, dentro desse quadro, acaba divertindo os espectadores.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o trailer de O Aristocrata Decadente: