Reprodução - Divulgação A banda Pibes Chorros

No próximo dia 04 de dezembro, às 21 horas, os músicos da Pibes Chorros se apresentarão no Sol y Sombra 13.

A banda argentina, que se dedica à cumbia villera, é dona dos sucessos "La lechera", "Llegamos los Pibes Chorros", "Los Prisioneros" e "Qué calor", além de uma versão da clássica "Sólo le pido a Dios", de León Gieco, em ritmo de cumbia.

Antecipando essa visita a São Paulo, fizemos uma entrevista exclusiva com Diego Horro, criador e produtor geral da banda Pibes Chorros.

Nela ele fala sobre o início da banda, da Movida Tropical, da atual situação da cultura na Argentina e do que o público brasileiro pode esperar do show.

Entrevista

Qual foi a inspiração para batizar a banda de Pibes Chorros, um nome que, para alguns, vem carregado de preconceitos?

A banda foi criada em 2001, dentro de um contexto de uma real problemática social e econômica na Argentina .

O nome surge de tudo isso, é como um nome que implica estar contra muitas coisas que estão erradas no sistema.

A desigualdade, a falta de recursos, a falta de empatia com os que têm menos, e é como fincar uma bandeira sobre o que acontece com as pessoas de menos recursos.

Não se pode viver pensando que o que você faz será pré-julgado pelos outros.

Fazemos o que sentimos e como sentimos, e por meio das nossas canções contamos histórias — algumas reais, outras que não são, mas são histórias que podem acontecer com os outros.

Algumas histórias podem ser encaradas com humor, outras como realidades que se vivem nas villas, favelas, periferias etc.

O nome serviu para fazer com que todos quisessem nos ouvir, e depois nós tínhamos que responder com as nossas letras e o nosso ritmo, para conseguir chegar a mais pessoas, mas sendo autênticos.

A movida tropical foi um momento importante para a música da América Latina. Na visão de vocês, qual foi a principal contribuição da Pibes Chorros para esse movimento criativo?

Nós demos a nossa pequena contribuição e acreditamos que chegamos muito mais longe do que realmente havíamos sonhado.

Mas acho que, 25 anos depois, nos deparamos com a realidade de que, para muitas bandas do mundo, somos uma referência, e para o público que nos acompanha, somos uma banda cult.

E isso nos faz ver que conquistamos coisas importantes. Não é fácil ser reconhecido no seu país, e muito menos ser reconhecido em mais de 20 países ao redor do mundo.

Então, o próprio público e os colegas nos fazem ver que contribuímos muito para que a movida tropical chegasse a mais países, a mais pessoas.

Somos a voz dos mais necessitados e essa, para nós, é a maior contribuição.

A cúmbia nasceu na Colômbia e se espalhou por toda a América Latina, ganhando quase sempre uma versão local com características próprias. A cumbia villera nasceu na Argentina. Vocês acreditam que ela também está cruzando fronteiras?

A cumbia villera tem um ritmo muito contagiante e suas letras são muito populares, assim como o futebol.

O fato de as nossas músicas serem cantadas nos estádios faz com que seja muito mais simples atravessar as fronteiras.

Nos primeiros anos, fazíamos turnês pelos países vizinhos, mas depois descobrimos que tocávamos no México, no Equador, na Colômbia, e ficamos surpresos.

Nestes dois últimos anos, conseguimos ser o primeiro grupo de cumbia villera a chegar à América Central e pudemos fazer shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, mobilizando o público do Brasil, que, apesar de não falar o nosso idioma, cantava as nossas músicas.

Isso foi uma grande loucura, assim como a nossa turnê pela Europa, onde foram nos ver espanhóis, holandeses, alemães, hondurenhos, latino-americanos de várias nacionalidades, além do público argentino.

Isso nos fez entender que a cumbia villera já é um movimento latino-americano potente e que tem muito mais a oferecer, não só da parte do Pibes Chorros, mas dos demais expoentes do gênero.

De fora, nós brasileiros vemos que o atual governo da Argentina não investe e nem tem interesse na cultura. Essa visão é real ou, na verdade, estamos enganados?

Acreditamos que não seja apenas um problema argentino. Acontece em muitos países latino-americanos.

O desconhecimento leva a crer que a cultura é algo que não é tão importante ou prioritário, sem pensar que, na música em geral, não existem diferenças sociais, raciais, de idioma ou de ideais.

Bastaria analisar o exemplo da Coreia, que fez da cultura uma política de Estado e a usou como um motor industrial.

Apoiaram a exportação de seus produtos com financiamento e parcerias com o setor privado, transformando seus conteúdos em uma máquina que gera milhões de dólares e que é fundamental no aumento do seu PIB.

A exportação desse produto gerou uma loucura em nível mundial.

Se os governos latino-americanos pudessem copiar esse modelo, seria grandioso, porque aqui também temos muito talento e muitos gêneros que dariam um impulso não só à cultura, mas ao turismo, com a organização de festivais que permitam que mais pessoas venham visitar os nossos países,.

Isso gera mais postos de trabalho, mais renda, mais exportação dos nossos costumes e da nossa história.

Não é tão utópico, mas exige pessoas capacitadas, para além das bandeiras políticas.

Uma política de Estado com a qual todos estejam de acordo e que não seja algo reivindicado politicamente por um único partido.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Detalhe do videoclipe "Los Prisioneros" de Pibes Chorros

O que vocês conhecem ou do que gostam na música brasileira?

No Brasil há artistas muito bons, música muito boa. O sertanejo, o funk, o samba, a bossa nova, o pagode, o axé.

Ouvimos muitas bandas, também de rock. Conhecemos e gostamos. Roberto Carlos, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Rita Lee nas décadas de 1970 e 1980.

Os Paralamas e Mamonas Assassinas nos anos 1990 fizeram muito sucesso também.

Anitta, MC Kevinho, Gusttavo Lima e outros mais chegaram a ser um fenômeno na América Latina.

Vocês têm grandes talentos, que não foram detidos pela barreira do idioma e conseguiram conquistar outros públicos.

Acho que são um exemplo de que não há barreiras que não possam ser superadas, sem preconceitos. No fim das contas, somos todos irmãos.

O que o público brasileiro pode esperar do show que o Pibes Chorros vai fazer no Sol y Sombra?

Já estivemos no Sol y Sombra e adoramos o lugar, a vibe, o público, a casa em geral.

Vamos levar um show renovado, com algumas surpresas, e acho que o pessoal vai valorizar isso.

Muito mais quem já foi nos ver e espera que não seja igual, mas também quem perdeu, que foi muita gente, e quer se divertir e curtir.

O público do Brasil é um público muito divertido no geral, que vai aos shows e esquece os problemas, porque adora dançar, cantar, e isso é importante em um show como o nosso, em que a interação com o público é total durante os 90 minutos de duração.

A energia é total e recíproca, e o pessoal só pode esperar que o show seja uma festa.

Há algo que eu não tenha perguntado e que vocês gostariam de acrescentar?

Voltaremos ao Brasil todos os anos, com certeza que sim, nem que seja para tomar uma caipirinha.

Outros shows

A banda Pibes Chorros se apresenta também no dia 26 de novembro, na John Bull, em Florianópolis.

No dia 28 de novembro, no Festival Chisme, em Porto Alegre.

E no Sol y Sombra 13, no dia 04 de dezembro, em São Paulo, local onde farão outro show no dia 05 de dezembro, mas esse já está com os ingressos esgotados

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe Lamento de Barrio com Pibes Chorros: