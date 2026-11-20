Reprodução - frame de vídeo do YouTube Ricardo Darín como o psicanalista Ulises Verón

Imaginem um psicanalista que recebe um prêmio pela excelência do seu trabalho, mas resolve recusá-lo.

Depois disso, começa a mudar as condutas recomendadas pela psicanálise, adotando um método próprio.

Esse é o tema do filme A Terapia Certa, no original Lo Dejamos Acá , protagonizado por Ricardo Darín, que está disponível na plataforma Netflix.





Trama

O psicanalista Ulises Verón (Darín) recebe o Prêmio Excelência em Psicologia pela Fundação Baumann, mas na solenidade de entrega rechaça a premiação e passa a questionar o que ele e seus colegas estão fazendo com os pacientes, tendo em vista que fatos relacionados ao agravamento de questões emocionais não param de acontecer.

Passado o primeiro impacto, somos convidados a conhecer o novo método do psicanalista Verón, com interferências diretas no dia a dia dos pacientes visando mudar o rumo de suas vidas.

Ele se diz desiludido com as linhas terapêuticas tradicionais, e passa a implantar uma maneira própria de abordar os problemas trazidos pelos pacientes e de se relacionar com eles.

Essa nova abordagem começa a se complicar depois que o escritor Martín Bouchard, protagonizado pelo ator Diego Peretti, o procura para solucionar seu problema, relacionado com a criatividade e seu desempenho profissional.

Para resolver essa questão, o psicoterapeuta passa a acompanhar, literalmente, o processo de escrita de Martín Bouchard.

As consequências dessa atitude são surpreendentes, tensionando a relação entre paciente e terapeuta e chegando a um final inesperado.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O ator Diego Peretti como o escritor Martín Bouchard





Elenco

Um dos pontos altos de A Terapia Certa é o desempenho dos principais atores. Ricardo Darín já é um velho conhecido do público brasileiro.

Isso desde os filmes Nove Rainhas (2000), O Filho da Noiva (2001), O segredo dos seus olhos (2009), passando pela série O eternauta (2025), que espera uma nova temporada na Netflix.

Já Diego Peretti ficou conhecido por aqui pela participação no filme O Roubo do Século (2020) e Vosso Reino (2021), série argentina que mescla drama com suspense político, lançada pela Netflix.

A Terapia Certa teve roteiro escrito por Emanuel Diez, o mesmo da série Meu Querido Zelador (2022), exibido no serviço de streaming Disney+.

Já a direção esteve sob o comando de Hernán Goldfrid, que tem entre seus principais trabalhos Tese Sobre um Homicídio (2013), também protagonizado por Ricardo Darín.

Em síntese: A Terapia Certa é um filme que envolve quem o assiste, tem uma trama bem estruturada e boas interpretações. Diversão garantida.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o trailer oficial de A Terapia Certa :

