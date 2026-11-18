Reprodução - foto Ana Gilardone - divulgação O grupo La Bomba de Tiempo

A Casa Natura Musical recebe no próximo dia 24 de novembro, uma terça-feira, o La Bomba de Tiempo, um dos maiores grupos percussivos da Argentina.

O coletivo é o responsável pelo projeto Lunes Bomba, que acontece todas as segundas-feiras, há 20 anos ininterruptamente, na Ciudad Cultural Konex, em Buenos Aires.

Sua sonoridade contagiante cativa e envolve todos que a assistem.

Antecipamos a vinda do La Bomba de Tiempo com uma entrevista exclusiva com Gabriel Spiller, Richard Nant e Lucas Helguero, integrantes da banda.

O espetáculo faz parte do projeto MUCHO! Ciudad Sonora, que trará, ainda este ano, os colombianos do Aterciopelados.





Entrevista

O grupo La Bomba de Tiempo realiza há 20 anos o projeto Lunes Bomba na Ciudad Cultural Konex, em Buenos Aires, sempre atraindo um grande público. Como vocês explicam e como veem esse sucesso?

Gabriel Spiller: Acho que a cidade precisava desse espaço de encontro, comemoração e dança; uma proposta que incluísse muitas culturas, tanto na música que tocamos quanto entre o público que frequenta o espaço.

Além disso, é um lugar completamente inclusivo: você pode dançar como quiser (ou não dançar e apenas olhar… o que quiser!), se vestir como gostar etc.

Uma das principais características do grupo é a improvisação comandada por sinais. Como funciona esse processo criativo de execução musical?

Gabriel Spiller: Por um lado, o fato de estarmos improvisando nos dá a adrenalina necessária para que os shows tenham a intensidade que têm (por vezes parece uma rave de tração humana).

Os sinais funcionam como um organizador para que surjam diferentes ideias e texturas.

Cada regente vai dando a sua própria marca; em alguns momentos pode aparecer algo próximo da disco music ou da cúmbia, da música afro-peruana, do techno e de tantas outras formas musicais.

A América Latina recebeu uma grande influência percussiva dos povos escravizados vindos da África. Em que medida essa influência se reflete na arte do La Bomba de Tiempo?

Gabriel Spiller: É uma influência enorme. Em nosso país, houve muito tempo em que essa herança foi depreciada ou até proibida, e ela foi sendo resgatada aos poucos.

Hoje já existem na Argentina muitíssimos grupos que tocam percussão de diferentes estilos.

Acredito que o La Bomba, por ser um grupo tão reconhecido, também colaborou para esse processo de resgate.

Reprodução - foto de Kaloian - divulgação Animação é o que não falta para La Bomba de Tiempo





O grupo tem o costume de convidar artistas de diversos gêneros musicais para tocar juntos no Lunes Bomba. Já participaram artistas brasileiros como Arnaldo Antunes e Paulinho Moska. Há projetos para a apresentação de outros artistas brasileiros?

Gabriel Spiller: Estamos sempre convidando nossos irmãos brasileiros.

Tocamos com muitíssimos deles: além de Arnaldo e Paulinho, nomes como Chico César, Francisco, el Hombre, Barbatuques, Lívia Mattos, Maurício Tizumba, André Marques e muitos outros.

Todos os integrantes do grupo estudaram e aprenderam muito com a grande tradição percussiva do Brasil, e eles são sempre muito bem-vindos para participar do nosso ritual.

No Brasil, também contamos com grupos percussivos como o Olodum e as baterias das escolas de samba. O que vocês acham do trabalho desses grupos?

Lucas Helguero: São uma fonte de inspiração para o nosso projeto!

Na verdade, uma de nossas principais influências percussivas é o candomblé da Bahia, os blocos afro (Olodum, Ilê Aiyê, Muzenza) e os grupos de axé, como a Timbalada.

O grupo já lançou o álbum de estúdio Revolución Beat, o DVD+CD La Bomba de Tiempo – Vivo en Buenos Aires, o livro La Bomba de Tiempo. Ritual y ritmo, escrito por Humphrey Inzillo e Gabriel Plaza, e Ritmo, uma peça de teatro musical. Quais são os próximos projetos do La Bomba de Tiempo?

Richard Nant: Depois de 20 anos ininterruptos tocando todas as segundas-feiras em Buenos Aires, além de fazer turnês pelo país e pelo mundo, sentimos que manter intactos o espírito e a energia é o nosso principal objetivo.

Expandir isso pelo mundo nos emociona e nos enche de alegria, e trabalhar em parcerias com outros artistas também é uma meta.

Do ponto de vista sonoro, há algum tempo estamos misturando os tambores com a música eletrônica, e isso é algo que nos entusiasma muitíssimo também.

Qual é o significado de La Bomba de Tiempo?

Richard Nant: La Bomba de Tiempo foi se transformando em algo muito maior do que a banda, a marca ou o lugar onde tocamos.

Acho que hoje significa um estado de espírito, um sentir e pertencer a um ritual de encontro e de expressão coletiva em que os tambores são o veículo de transmissão.

Reprodução - foto de Agustin Dusserre - divulgação O grupo La Bomba de Tiempo em ação





O que o público brasileiro pode esperar do show do grupo na Casa Natura Musical?

Richard Nant: Fazer parte desse ritual é um show e uma experiência única em que o público também é criador.

A banda sabe traduzir com seus tambores a energia que emana das pessoas presentes no local, criando um encontro irrepetível de retroalimentação energética em que a dança é a expressão mais genuína.

Há algo que eu não tenha perguntado e que vocês gostariam de dizer?

Gabriel Spiller: Diferentemente de outros projetos musicais, o La Bomba de Tiempo é, acima de tudo, uma experiência ao vivo.

É muito difícil transmitir o que acontece com o público por meio de uma explicação ou de um vídeo; por isso, o melhor é chegar junto e vivenciar isso pessoalmente. Esperamos vocês!

Serviço

La Bomba de Tiempo

Dia 24 de novembro, terça-feira

Abertura da Casa: 19h30

Show: 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2.134 – Pinheiros, São Paulo

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista La Bomba de Tiempo em Pogo en el Abasto :

