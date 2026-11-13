Reprodução - Divulgação A cantora equatoriana Carla Calasanz

Carla Calasanz, cantora e atriz nascida no Equador, esteve recentemente no Brasil apresentando-se no Sol y Sombra.

No show mostrou suas músicas que mesclam uma série de ritmos latinos, como cumbia e bolero, e música eletrônica.

Tudo isso recebendo uma generosa pitada da sonoridade ancestral equatoriana.

Nessa visita ao nosso país, além de São Paulo, Carla também passou por Sorocaba e São Francisco Xavier, cantando e realizando oficinas musicais.

Na oportunidade, fizemos uma entrevista exclusiva com a artista, na qual ela falou de música, cinema e muita arte.





Entrevista

Sua música é uma fusão de cumbia psicodélica, bolero, música eletrônica e sons do Pacífico Sul do Equador, resultando em uma sonoridade cativante. Como você trabalha essa mistura?

Acho que a minha música se parece bastante com a minha história: é feita de viagens, encontros, desenraizamentos e maneiras distintas de habitar o mundo.

Nasci em Guayaquil, uma cidade tropical onde a música vive na rua, nas festas e nos corpos.

Depois migrei para Buenos Aires e, anos mais tarde, cheguei à Patagônia. Cada território foi deixando sons em mim.

Não penso tanto nos gêneros quando componho. Me interessa escutar o que cada canção precisa.

Às vezes aparece a cadência de um bolero, outras vezes a cumbia pede para mexer os quadris e a eletrônica abre uma paisagem hipnótica.

Gosto dessa convivência entre o antigo e o contemporâneo, entre o ritual e o dançante.

Acho que também podemos dançar as nossas tristezas: a música latino-americana tem essa maravilhosa capacidade de transformar a dor em celebração.

De que maneira a ancestralidade indígena dialoga com a sua música?

Para mim, a ancestralidade não é somente algo que pertence ao passado.

É uma memória que continua viva na relação com a natureza, na palavra, no corpo e nas formas de nos encontrarmos.

Venho do Equador, um território de enorme diversidade de povos, culturas e saberes. Viver longe me fez questionar ainda mais sobre minhas raízes e sobre o que levamos conosco quando migramos.

No meu trabalho aparecem a água, o canto, a repetição, a respiração e o ritual. Me interessa resgatar essa dimensão da música como prática coletiva, capaz de acompanhar uma transformação.

E acho fundamental aproximar-se dos saberes indígenas com respeito, reconhecendo que pertencem a comunidades vivas.

Não pretendo representar tradições que não me correspondem; quero escutar, aprender e reconhecer outras maneiras de compreender o mundo.

Às vezes sinto que cantar é lembrar algo que nem sequer sabíamos que havíamos esquecido.

Reprodução - Divulgação Carla Calasanz canta suas raízes





Conte-nos um pouco sobre o álbum Conjuro del Agua, que nasceu de uma residência artística em Lago Puelo, na província de Chubut, na Patagônia argentina.

Conjuro del Agua nasceu em Lago Puelo, em um processo criativo compartilhado com músicos como Juan Barallobres, Axel Noguera e Lucas Avellina.

Não se tratava apenas de produzir canções: precisávamos parar, escutar, trabalhar com os sonhos, o tarot, o corpo, e deixar que outras formas de criação aparecessem.

A água foi se revelando como fio condutor: memória, movimento, limpeza, a possibilidade de soltar e recomeçar.

O EP reúne quatro canções: "El Pájaro Enamorado", "Cúrame", "Conjuro del Agua" e "Déjalo Caer".

Cada uma atravessa um estado diferente: o amor, a ferida, a transformação, a entrega. Também sinto que é um encontro entre as águas do Pacífico e os rios da Patagônia.

Mas o disco tem outra camada, muito pessoal. A maternidade, a migração e a passagem dos anos mudaram as minhas perguntas.

Tomei mais consciência do meu papel como mãe, do tempo que compartilho com meus filhos e daquilo que verdadeiramente merece a minha energia. Até a minha noção de sucesso mudou.

Antes, talvez eu tivesse mais pressa por chegar a algum lugar; hoje me importa como transito pelo caminho, com quem o compartilho e quais coisas essenciais não quero perder enquanto avanço.

Aprendi a estar mais leve e, ao mesmo tempo, a abraçar a intensidade do meu universo interior, que às vezes pode ser avassalador. Não preciso apagar esse fogo para encontrar calma.

Acho que Conjuro del Agua fala também sobre isso: de parar de resistir a si mesma, reconhecer o que dói e confiar que, como a água, podemos encontrar novas formas de continuar.

Hoje, o sucesso tem muito mais a ver com estar presente na minha própria vida do que com chegar a um determinado lugar.

O cantor Milo J demonstrou que é possível realizar — e com qualidade — um diálogo entre a música folclórica latino-americana e as novas sonoridades. Você acha que o sucesso dele abre espaço para propostas como a sua?

Acho muito valioso o que está acontecendo com artistas como Milo J.

Isso demonstra que as novas gerações podem se aproximar de suas raízes com uma linguagem própria, sem precisar escolher entre tradição e contemporaneidade.

Durante muito tempo, parecia que o moderno tinha que vir de outro lado. Hoje, escuta-se com outra atenção a potência que temos em nossos ritmos e histórias.

Isso pode abrir espaços e despertar curiosidade por projetos independentes como o meu.

Tomara que essa abertura não fique restrita a uma tendência estética, mas que também mude as possibilidades reais de circulação e trabalho para artistas de toda a América Latina.

Não precisamos nos parecer com outros lugares para sermos universais: há um universo enorme dentro dos nossos próprios territórios.

Além de cantora, você também é atriz e participou do filme Sansón (2022), dirigido por Pável Quevedo Ullauri. Como você concilia essas duas expressões artísticas?

Para mim, elas nunca estiveram muito separadas. Antes de ser cantora ou atriz, sou alguém que precisa contar histórias.

Estudei cinema e atuação; durante anos explorei a linguagem audiovisual e a cênica. A música foi ocupando cada vez mais espaço até se tornar o centro do meu trabalho.

A atuação está muito presente na minha maneira de interpretar. Me interessa o corpo, o gesto, o silêncio, tudo o que acontece para além da voz.

Quando canto, não sinto que simplesmente apresento um repertório; atravesso pequenos universos emocionais junto ao público.

O cinema me ensinou a observar; a atuação, a habitar outros mundos, e a música me permitiu reunir tudo isso.

Reprodução - Divulgação Carla Calasanz, uma voz do Equador para o mundo





Recentemente você se apresentou no Sol y Sombra 13, em São Paulo, além de passar por outras cidades do país. Como foi a recepção do seu trabalho pelo público brasileiro?

O Brasil foi uma experiência profundamente comovente.

Chegamos com Conjuro del Agua e com Territorios Sonoros, um projeto que desenvolvemos junto com minha amiga e produtora Camila Nunes de Freitas para propiciar intercâmbios entre artistas e comunidades. Passamos por São Paulo, Sorocaba e São Francisco Xavier.

Cada lugar teve uma energia própria, mas em todos encontrei uma enorme disposição para o encontro.

Me emocionei ao ver que as canções atravessavam a fronteira do idioma. Havia pessoas que talvez não compreendessem todas as palavras, mas escutavam, dançavam e compartilhavam algo muito íntimo.

Também foi lindo colaborar em cena com Bruna Prado e Maria Luana. Os encontros transformaram as canções.

Fui embora com a sensação de que não levamos apenas música para o Brasil: o Brasil também deixou um pouco da sua música dentro de nós.

Nessa passagem pelo país, também houve espaço para a realização de oficinas musicais. Como elas se desenvolveram e o que você costuma trabalhar nesses encontros?

Durante a turnê, compartilhamos o Ritual de la Voz junto com o músico equatoriano Fidel Minda, dentro do Territorios Sonoros.

Partimos de uma pergunta: o que acontece quando paramos de pensar na voz unicamente como uma ferramenta para cantar e começamos a escutá-la como uma extensão do corpo e da nossa história?

Trabalhamos com respiração, movimento, percussão corporal, escrita criativa, improvisação e canto coletivo.

Incorporamos o tarot como material arquetípico, não a partir da adivinhação, mas como um conjunto de imagens que ajudam a ativar a imaginação e a palavra.

Fidel trouxe uma sensibilidade rítmica e uma escuta muito especial. Não se tratava de cantar bem ou mal, mas de gerar um espaço de confiança e liberdade.

Gosto de pensar a voz como um território ao qual sempre podemos voltar para nos reconhecermos.

O que você conhece e o que gosta na música brasileira?

Me fascina a riqueza rítmica, melódica e poética da música brasileira.

Me comove sua capacidade de fazer conviver a alegria com a melancolia: uma canção pode te convidar a dançar enquanto conta uma tristeza muito profunda.

Encontro aí um parentesco com o bolero, a cumbia e tantas outras expressões da nossa América.

Esta turnê me permitiu escutá-la de outra maneira, a partir dos lugares e das pessoas que a fazem.

Uma coisa é conhecer um país através de seus discos e outra é compartilhar uma mesa, um ensaio ou uma canção com seus artistas.

Fico entusiasmada em continuar conhecendo essas cenas e em ver que os vínculos que começamos a construir possam se tornar novas colaborações.

Amo Marisa Monte, fui cativada pelo Bixiga 70, o maestro Caetano Veloso, me divirto com Gaby Amarantos, para dançar tem o BaianaSystem, amo a Maria Bethânia, meu amor Chico Buarque, a maestrina Elis Regina, o que dizer de Gilberto Gil, a tremenda Anitta, Liniker me mata — muito batalhadora para ter seu espaço na cena —, e bom, a fabulosa Elza Soares, eu a amo.

Quais são seus planos para o próximo ano?

Imagino 2027 como um ano de expansão, mas também de aprofundamento.

Esta turnê me ensinou muito sobre a circulação independente e sobre a importância de construir relações que façam sentido.

Neste mês encerramos o circuito em Buenos Aires com três shows de Conjuro del Agua, nos dias 13, 14 e 15, em diferentes formatos e com artistas convidadas.

Estamos preparando os lançamentos de "Déjalo Caer" e "Cúrame", que fazem parte do EP, com distribuição da Auge Music, da Colômbia.

E há uma nova canção que estamos criando com Lucrecia Pinto e Fidel Minda: a ideia nasceu enquanto estávamos em turnê no Brasil e é uma das alegrias deste processo.

Quero continuar levando essas canções para o Equador, Brasil, Argentina e outros territórios, e sustentar as colaborações que nasceram pelo caminho.

Mas hoje essa expansão precisa dialogar com minha vida familiar e com meu bem-estar.

Minha maneira de entender o sucesso mudou: não quero acumular palcos às custas de perder o essencial. Quero que a música cresça comigo e com os vínculos. É isso que penso e sinto.

Reprodução - Divulgação Carla Calasanz mistura vários ritmos latinos





Há algo que eu não tenha te perguntado e que você gostaria de acrescentar?

Sim: o valor de nos encontrarmos. Vivenciamos tempos muito acelerados, em que parece que tudo precisa se transformar rapidamente em resultados, números ou visibilidade.

A arte também precisa de tempo, afeto, escuta e comunidade.

Migrar me ensinou a construir um lar em diferentes lugares. Hoje, a música me permite chegar a um território novo e encontrar uma forma de pertencimento através de uma canção.

Sou muito grata às pessoas que nos abriram suas casas, seus palcos e seus corações no Brasil: a Camila Nunes de Freitas, Leandro Fessia, Bruna Prado, Maria Luana, Casa Ritus, Casa Corpo, Projeto Colibrí, Ítalo de Sorocaba, Unipaz de Porto Feliz, Sol y Sombra em São Paulo, e ao meu irmão equatoriano Fidel Minda, além de tantos artistas e produtores que tornaram esses encontros possíveis.

Também ao Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades do Equador (IFAIC), por apoiar essa circulação internacional.

Para quem está começando um projeto artístico, eu diria para não subestimar os pequenos encontros: as conversas depois de um show, as canções que nascem em uma cozinha, as amizades que se tornam parte de uma obra.

Às vezes pensamos que viajamos para levar a nossa música para outros lugares e descobrimos que somos nós quem retornamos transformados.

Talvez seja disso que se trata este conjuro: de aprender a nos movimentar sem perder o essencial, de soltar o medo e de confiar em novos caminhos.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista Carla Calasanz interpretando Déjalo Caer :

