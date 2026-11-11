Reprodução - frame de vídeo do YouTube Rubén Blades é cantor, ator e compositor

Aqui encerramos, com a terceira parte, a seleção de músicas de Rubén Blades.

O cantor e compositor, nascido no Panamá, é um dos melhores salseros de nosso tempo, com uma obra consagrada e respeitada por todos.

Na lista inicial prevíamos 15 obras, mas na realização, vimos que a excelência das músicas de Blades superou essa expectativa.

Por isso, além das últimas cinco músicas, também apresentamos um bônus com mais três canções. Divirta-se.





Músicas

Mientras Duerme la Ciudad: composição de Rubén Blades. A canção mostra o contraste entre as várias classes sociais, o que elas sonham para si e os desencantos do dia a dia.

Mostra que todos dormem, mas o sono que deveria ser reparador, nem sempre contempla a todos do mesmo modo, deixando a nu as diferenças sociais.

Versos de destaque:

De noche, la clase alta conspira, jaibol en la mano, tramando

La clase media descansa, estropeada, la televisión mirando

La clase baja sigue abajo, el día del cambio esperando

El sueño llega y nos cubre a todos con su manto

Y unos se tapan con la mentira y otros se arropan con la verdad

Y todo el mundo le apuesta a la vida, mientras duerme la ciudad

Cipriano Armenteros: composição de Rubén Blades. É o relato lendário de um bandoleiro, Cipriano Armenteros, um sujeito que foi caçado e humilhado pelas forças repressivas do estado.

Quando consegue se libertar, resolve se vingar daqueles que o humilharam.

Versos de destaque:

Y tiembla la tierra, ¡se escapó Armenteros!

Dicen que anda buscando a los que de él se rieron.

En el pellejo de esa gente, hermano, ¡estar yo no quiero!

Y tiembla la tierra, ¡se escapó Armenteros!

Las ventanas están cerradas, no se abren ni por dinero.

Todas las puertas trancadas con el cerrojo del miedo.

Obalué: composição de Rubén Blades.

Um canto em homenagem a Obaluaê, em ritmo de salsa, que conta a história dessa entidade religiosa afrodiaspórica presente no candomblé, na umbanda, assim como na santería.

Mostra sua história, sua ligação com a doença, a cura e a transformação, além de sua força na religião.

Versos de destaque:

Suenan cristales en la madrugá, su tono es triste y alegre, a la vez.

Con un amor que no acaba jamás, humilde y dulce, aparece Obalué.

Hijo de reina, Nana Buruke lo abandonó cuando, por desobediente,

la piel se le dañó. Iemaia, fiel hermana, aquel niño recogió.

Le tuvo misericordia. Y Eleggua también lo ayudó.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Rubén Blades domina a salsa





Prohibido olvidar: composição de Rubén Blades. É um dos melhores hinos escritos contra o autoritarismo e as ditaduras.

A letra denuncia a barbárie dos regimes de exceção e conclama o povo a se mobilizar. Foi composta há 35 anos, mas, infelizmente, continua bastante atual.

Versos de destaque:

Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad

Prohibieron las garantías y el fin constitucional

Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar.

Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar.

Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar,

¡Prohibido olvidar!

Ligia Elena: composição de Rubén Blades. Divertida sátira, extremamente dançante, da história de uma jovem, da chamada classe alta, que se apaixona perdidamente por um trompetista.

Relata a paixão e os contratempos da família da moça que não aceita a união, pelas diferenças raciais e econômicas.

Versos de destaque:

Ligia Elena la cándida niña de la sociedad

Se ha fugado con un trompetista de la vecindad

El padre la busca afanosamente

Y lo está comentando toda la gente

Y la madre pregunta angustiada

¿En dónde estará?

Bonus Track

Juan Pachanga: composição de Rubén Blades. O personagem Juan Pachanga está envolto em uma aura de felicidade e sucesso.

No entanto, sua real história está carregada de traições e tristezas.

Os arranjos da parte instrumental foram feitos pelo maestro Louie Ramírez.

Versos de destaque:

Que feliz es Juan Pachanga, todos juran

Pero lleva en el alma el dolor de una traición

Que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor

Y mientras la gente duerme aparece

Juan Pachanga con su pena ya amanece

Desapariciones: composição de Rubén Blades. Essa musica denuncia o desaparecimento de pessoas vítimas do aparato de repressão do estado, muito comum nas ditaduras.

Paralelo a esses desaparecimentos, temos a angustia de suas família em busca deles.

Essa canção também foi gravada pelos argentinos do Los Fabulosos Cadillacs e os mexicanos do Maná.

Versos de destaque:

¿Adónde van los desaparecidos?

Busca en el agua y en los matorrales

¿Y por qué es que se desaparecen?

Porque no todos somos iguales

¿Y cuándo vuelve el desaparecido?

Cada vez que los trae el pensamiento

¿Cómo se le habla al desaparecido?

Con la emoción apretando por dentro

El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés: composição de Rubén Blades. É o relato do assassinato de um padre progressista e seu coroinha, em plena missa dominical.

Mostra a violência política, presente em muitos países da América Latina , exercida de forma extremamente truculenta.

Versos de destaque:

Al padre lo halló la guerra un domingo de misa

Dando la comunión en mangas de camisa

En medio del padre nuestro entró el matador

Y sin confesar su culpa le disparó

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Ouça Prohibido Olvidar com Rubén Blades:

