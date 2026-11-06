Reprodução - frame de vídeo do YouTube O grupo de flamenco Raies Dança Teatro

Brasil e Espanha são duas nações que, há séculos, têm uma grande relação de amizade e confraternização, além de fortes laços históricos e culturais.

O Brasil recebeu centenas de milhares de imigrantes espanhóis, que assumiram o nosso país como sua segunda pátria.

E a Espanha, nos últimos tempos, tem sido um dos destinos preferidos dos brasileiros na Europa.

Para celebrar essa relação, começa hoje na Unibes Cultural em São Paulo, o festival Conexão Brasil-Espanha 2026.

O evento oferecerá atividades nas áreas de gastronomia, artes plásticas, dança, cinema, turismo e cultura.





Programação

Confira as atividades na programação apresentada pelos organizadores.

Hoje (06/11):

9h – Recepção de boas-vindas.

9h30 – Cerimônia oficial de abertura.

9h às 18h – Feira de produtos e gastronomia espanhola, com a participação de Huevos de Oro, Botiga Pirineus, Pata Negra, além de outros expositores.

10h – Painel Do embarque ao destino: construindo pontes Brasil–Espanha por meio do turismo. Organização da Câmara Espanhola, com a participação de representantes da Iberia, Aena e WPremium. (*)

11h – Abertura da exposição Maravilha, de José Manuel Ballester, com curadoria de Luiz Armando Bagolin e Flávio Cohn.

O fotógrafo espanhol Ballester apresenta uma série de fotografias realizadas em várias cidades brasileiras.

Acontecerá também um bate-papo com os curadores.

Amanhã (07/11):

10h às 19h – Exposição Maravilha, de José Manuel Ballester. (*)

11h às 19h – Feira de produtos e gastronomia espanhola, com a participação de Huevos de Oro, Botiga Pirineus, Pata Negra, entre outros expositores.

16h – Dança Flamenca – Sevillanas, com Raies Dança Teatro, sob direção de Deborah Nefussi e Isadora Nefussi. (*)

16h30 – Palestra Charcutaria Espanhola: Uma viagem pela história, regiões e sabores, com Raul Ribas. (*)

17h – Caminho – Exibição do documentário, seguida de bate-papo com o diretor Eduardo Calderan Quintino e venda do livro Caminho. (*)

Repodução - frame de vídeo do YouTube O artista plástico José Manuel Ballester





Domingo (08/11):

10h às 19h – Exposição Maravilha, de José Manuel Ballester. (*)

10h30 – Bate-Papo com os curadores Luiz Armando Bagolin e Flávio Cohn sobre a exposição Maravilha. (*)

11h às 19h – Feira de produtos e gastronomia espanhola, com a participação de Huevos de Oro, Botiga Pirineus, Pata Negra e outros expositores.

16h – Palestra Entre Al-Andalus e o Novo Mundo: a herança judaica nos diálogos históricos entre Espanha e Brasil, com as historiadoras Daniela Levy e Lina Gorenstein, em parceria com o CRIAN (Centro de Referência em Estudos Inquisitoriais Anita Novinsky). (*)

(*) Para esses eventos, os organizadores recomendam que seja feita reserva antecipada de ingresso.

Mais informações no site da Unibes Cultural: https://unibescultural.org.br

Conexão Brasil-Espanha 2026

Unibes Cultural

Rua Oscar Freire, 2.500, São Paulo, SP

Ao lado da estação Sumaré do metrô.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

