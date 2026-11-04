Nesta coluna, trazemos a segunda parte das crônicas musicais de Rubén Blades.
O cantor, compositor e ator, nascido no Panamá, tem uma produção comprometida com as causas sociais, sem ser panfletário, e com muita qualidade musical.
As cinco canções desta seleção fazem parte do álbum Amor y Control, lançado em 1992, que pode ser considerado um dos principais de sua carreira.
Confira
El apagón: composição de Rubén Blades. Um país imaginário, que poderia ser qualquer um da América Latina, sofre um apagão de grandes proporções.
Ao descrever a falta de energia elétrica, Blades vai denunciando todas as mazelas desse país e como a sociedade se comporta frente ao evento e sua própria realidade social.
Versos de destaque:
La electricidad, se interrumpió y, por el apagón, se suspendió
la tortura de un subversivo que hacía un empleado del desgobierno.
Y aquel apagón también puso fin al sonido de un baladista ruín
cuyo disco disfrazaba los gritos de víctima y de victimario.
No más torturas. No abran el hoyo. Se fue la luz.
!Que viva el subdesarrollo!
Naturaleza muerta: composição de Rubén Blades. A letra dessa canção é uma distopia que relata o desaparecimento da última árvore do Brasil, que acabou de ser vendida para pagar a dívida externa.
É uma crítica ao desmatamento e, de certa forma, ao resultado das mudanças climáticas.
Essa salsa ganhou uma levada de samba de enredo.
Versos de destaque:
El último árbol del Brasil fue desenterrado a los 10
meses de edad. Único sobreviviente del Reino Vegetal.
"Comienza una nueva Era", es la proclama oficial.
Los indios que lo cuidaban se fueron esa noche,
caminando sobre el mar. El último árbol del Mato Grosso,
el último árbol del Brasil, fue vendido para pagar la deuda externa
El Cilindro: composição de Rubén Blades. Essa música está inspirada em uma tragédia que aconteceu na cidade de Goiânia, em 13 de setembro de 1987, quando uma cápsula com material radioativo foi descartada indevidamente.
A cápsula foi aberta por catadores e contaminou centenas de pessoas.
Versos de destaque:
Encontraron el cilindro y a su casa lo llevaron con cuidado, como a una bendición
Era Pascuas, y el cilindro su regalo, y los niños se encantaron con su aparición
Abrieron el cilindro y se maravillaron cuando vieron dentro un mágico color
Como una estrella, polvo de cielo, que alegraba su miseria con su luz
Sobre sus cuerpos lo restregaron, y lo adoraron como si fuera Jesús
Amor y Control: composição de Rubén Blades. Essa canção traz duas histórias ocorridas em um hospital: uma senhora que luta contra um câncer e um jovem dependente químico em tratamento.
Nos dois casos é apontada a importância da presença ativa da família na solução desses problemas.
Versos de destaque:
Mantén amor y control siempre ante la pena
Combinando la esperanza y el sentimiento
Dando la espalda, no se van los problemas
Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos
Adán García: composição de Rubén Blades. Depois de uma discussão familiar, um homem decide mudar o rumo de sua vida de uma forma extremada.
O objetivo era terminar com a pobreza que atingia sua família, mas os caminhos escolhidos não foram os melhores, trazendo sérias consequências.
Versos de destaque:
Adán salió de su casa al mediodía
Después de una discusión muy acalorada
Su esposa quería pedirle plata a los suegros
Y Adán besaba a sus hijos mientras gritaba
Esto se acabó, vida
La ilusión se fue, vieja
Y el tiempo es mi enemigo
En vez de vivir con miedo
Mejor es morir sonriendo
Con el recuerdo vivo
Não se esqueça
Na semana que vem indicaremos mais cinco canções de Rubén Blades. Aguardem!
Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina
Ouça El Cilindro com Rubén Blades: