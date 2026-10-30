Reprodução - Divulgação O grupo peruano Los Mirlos

São Paulo recebe hoje (30/10), às 20 horas, no paulistano Cine Joia, o grupo peruano Los Mirlos, que se dedica à cumbia.

A banda está há 53 anos na estrada, sendo uma das referências no gênero.

A atuação de Los Mirlos, durante esse período, foi coroada de muitos sucessos, como “La Danza de los Mirlos”, “Sonido Amazónico”, “El Escape” e “Eres Mentirosa”, levados por todos os cantos do mundo.

Essa apresentação faz parte do MUCHO! Ciudad Sonora, projeto que tem contribuído para trazer ao Brasil uma série de bons artistas latinos. Entre eles estão Manu Chao e Iseo & Dodosound.

Antecipando o show, fizemos uma entrevista com Jorge Rodríguez Grández, diretor e fundador do grupo, que contou um pouco da trajetória já realizada, além do que o público brasileiro pode esperar.





O grupo

A cumbia nasceu na Colômbia e se espalhou por toda a América Latina. Hoje é um dos fenômenos musicais mais marcantes do continente. Na sua opinião, porque a cumbia alcançou esse sucesso?

Creio que o sucesso da cumbia está em sua capacidade de unir os povos através da música.

Ela tem um ritmo que convida a dançar, que transmite alegria e que se conecta com as emoções das pessoas, sem importar o idioma, a idade ou o lugar de onde cada um venha.

A cumbia soube viajar, transformar-se e criar raízes em cada país que a recebeu, adotando novos instrumentos, sons e formas de senti-la, sem perder sua essência popular.

Essa é a sua grande riqueza: cada povo lhe imprime sua identidade e a converte em parte de sua própria história.

Los Mirlos fazem uma cumbia com sotaque peruano. No que essa influência enriqueceu o som da banda?

Nós nascemos em Moyobamba, na Amazônia peruana, e desde os nossos inícios buscamos desenvolver um som próprio.

Incorporamos a guitarra elétrica como protagonista, com melodias envolventes, efeitos, reverberações e uma atmosfera psicodélica que nos permitiu construir o que hoje é conhecido como cumbia amazônica.

Nossa música carrega o espírito da selva, suas paisagens, seus mistérios e a força de sua gente.

Não se trata apenas de tocar cumbia, mas de contar nossa história através dela.

Acredito que a nossa contribuição tem sido demonstrar que a cumbia pode se enriquecer com novas linguagens musicais e que, a partir da Amazônia peruana, também podemos oferecer ao mundo um som original, capaz de transcender fronteiras e gerações.

Los Mirlos tem mais de 50 anos de carreira. Que balanço pode ser feito desse período?

Quando olho para trás, sinto uma profunda gratidão e emoção. Foram mais de cinco décadas de trabalho, sacrifício, aprendizado e, sobretudo, de muito amor pela música.

Começamos com um sonho em nossa querida Amazônia e nunca imaginamos que nossa música chegaria tão longe, a tantos países e a públicos de diferentes gerações.

Temos visto como nossas canções passaram dos discos de vinil para as plataformas digitais, e como jovens, que nem haviam nascido quando começamos, hoje cantam e dançam nossa música. Isso nos prova que a arte verdadeira não tem prazo de validade.

Mas também estamos cientes de que uma trajetória tão longa implica uma responsabilidade: cuidar do nosso legado, continuar criando e representar dignamente o Peru e a nossa Amazônia.

Se este caminho me ensinou algo, é que nunca devemos nos esquecer de onde viemos nem parar de sonhar.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Jorge Rodríguez Grández é o diretor e fundador de Los Mirlos





O Brasil também tem sua cumbia. Você conhece ou gosta do que é feito por aqui?

O Brasil tem uma riqueza musical extraordinária e uma identidade cultural que admiramos profundamente.

Sua música é diversa, tem uma força rítmica impressionante e demonstra como cada povo pode transformar suas influências em algo próprio.

Conhecemos essa capacidade do Brasil de criar e reinventar sons populares, e achamos muito interessante como os ritmos latino-americanos dialogam entre si e encontram novas expressões em cada território.

Nós acreditamos que a música não tem fronteiras.

Adoraríamos continuar conhecendo mais do que é feito no Brasil, compartilhar experiências com seus músicos e descobrir esses pontos de encontro entre as nossas culturas.

No fim das contas, embora cada país tenha seu próprio som, quando a música começa, todos podemos nos entender.

O que o público brasileiro pode esperar do show de Los Mirlos?

Podem esperar uma verdadeira festa de cumbia amazônica, com muita energia, guitarras elétricas, melodias psicodélicas e esse som que nos acompanha há mais de 50 anos.

Nosso espetáculo é um percurso por canções que fazem parte da nossa história e que hoje continuam conquistando novas gerações.

Queremos que o público brasileiro não apenas escute nossa música, mas que a sinta, a dance e se conecte com a essência da Amazônia peruana.

Vamos ao palco com o mesmo compromisso e entusiasmo dos nossos primeiros anos.

Para nós, cada show é uma oportunidade de compartilhar nossa cultura e agradecer ao público por manter viva a nossa música.

E se há algo que podemos lhes assegurar, é que vocês não precisam conhecer todas as nossas músicas nem falar espanhol para aproveitar o espetáculo.

Basta se deixar levar pela guitarra, sentir o ritmo e permitir que a cumbia faça o seu papel.

Gostaria de acrescentar algo que não perguntei?

Sim. Gostaria de dizer ao público brasileiro que Los Mirlos são muito mais do que um grupo musical: somos parte de uma história que nasceu na Amazônia peruana e que, através da música, chegou a diferentes cantos do mundo.

Nossa Amazônia é uma fonte imensa de vida, cultura, sabedoria e criatividade.

Por isso, sempre que subimos a um palco, sentimos que também levamos um pedacinho da nossa terra conosco.

Queremos que nossa música desperte alegria, mas também curiosidade, respeito e amor pelas nossas raízes.

Aos jovens, eu diria para nunca terem medo de criar algo próprio, de experimentar nem de levar a cultura de sua terra a novos horizontes.

Nós começamos com um sonho e uma guitarra, e hoje, depois de mais de cinco décadas, seguimos aqui, tocando com a mesma paixão.

Porque as modas passam, as fronteiras mudam e as gerações se renovam, mas quando uma música nasce do coração de um povo, ela se transforma em um legado que ninguém pode deter.

Que viva a cumbia, que viva a Amazônia e que viva a irmandade entre o Peru e o Brasil!

Serviço

LOS MIRLOS (Peru)

Onde: Cine Joia – Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, São Paulo.

Hoje, 30 de outubro de 2026.

Abertura da casa: 20 horas.

Show: 22 horas.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe de Eres Mentirosa com Los Mirlos:

