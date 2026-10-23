Hoje, dia 23 de outubro, é aniversário de Charly García, um dos maiores roqueiros do mundo.
Para comemorar a data, destacamos dois eventos: o lançamento do livro Pasajero en trance, de Diego Queijo, e a discotecagem dos DJs Pancho Valdez e Flávia Durante.
Saiba mais sobre essas comemorações e uma breve história sobre Charly García.
História
No dia 23 de outubro de 1951, nasceu Carlos Alberto García Moreno, na cidade de Buenos Aires, Argentina.
O garoto Carlos, desde cedo, manifestou seu talento para a arte.
Começou seus estudos musicais aos quatro anos, dedicando-se à música erudita, principalmente Chopin e Mozart.
Mas sua grande vocação era para a música popular, principalmente para o rock, sendo um dos pioneiros em fazer rock em espanhol.
A base erudita, porém, foi fundamental para, décadas depois, se transformar em um gênio musical.
Prova disso é que, aos 22 anos, compôs "Cuando ya me empiece a quedar solo", que hoje é uma das grandes canções da música latina do século XX. Essa música foi imortalizada pela voz de Mercedes Sosa.
Bandas
Antes de construir sua carreira solo, participou de algumas das mais icônicas bandas da Argentina, entre elas Sui Generis, PorSuiGieco, La Máquina de Hacer Pájaros e Serú Girán.
A primeira foi formada com seu amigo Nito Mestre. Na segunda, a dupla se uniu a Raúl Porchetto, León Gieco e Maria Rosa Yorio.
A terceira foi um supergrupo de rock progressivo. Por último, a Serú Giran, que foi formada em Búzios (RJ), reuniu Charly com David Lebón, Pedro Aznar e Oscar Moro.
O grupo se tornou uma grande referência cultural no combate à ditadura argentina.
Livro
O jornalista Diego Queijo está lançando Pasajero en trance – uma história de Charly García no Brasil, pela editora Satolep Press.
A obra é fruto de um trabalho de pesquisa que durou dois anos para ser realizado.
Na elaboração desse livro foram entrevistadas mais de 70 pessoas, entre elas os artistas brasileiros Gilberto Gil, Flávio Venturini, Thedy Corrêa, Ritchie, Os Paralamas, Paulinho Moska e Vitor Ramil, além dos argentinos Pedro Aznar, Daniel Melingo, Fernando Samalea, Hilda Lizarazu, Ulises di Salvo, Mariela Chintalo e Toño Silva.
Pasajero en trance – uma história de Charly García no Brasil será lançado na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 6 de novembro, às 18 horas. Depois desse evento, Diego irá excursionar pelo Brasil promovendo vários lançamentos do livro.
Também estão previstos lançamentos no exterior. A expectativa dos fãs do roqueiro argentino sobre essa obra é grande.
Festa
Oye Rock em espanhol é um projeto itinerante, comandado pela DJ Flávia Durante, que valoriza a música cantada em espanhol.
Amanhã (24/10), junto com o DJ Pancho Valdez, ela promoverá uma festa sonora em homenagem ao aniversariante do dia, que completa seus 75 anos.
Os DJs adiantam que tocarão as seguintes músicas de Charly García: "Nos siguen pegando abajo", "No me dejan salir", "No voy en tren", "Fanky", "No soy un extraño", "Buscando un símbolo de paz", "Chipi Chipi", "Me siento mucho mejor", entre outras.
A festa acontecerá no Miau Bar (Rua Mário de Andrade, 104), na Barra Funda, em São Paulo, das 17h às 23h30. A entrada é gratuita e a diversão garantida.
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Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina
Assista o videoclipe Buscando un símbolo de paz com Charly García: