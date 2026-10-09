Reprodução - frame de vídeo do YouTube O duo espanhol Iseo & Dodosound

Iseo & Dodosound é um duo formado por Leire Villanueva López e Alberto García Iriarte, espanhóis de Navarra que estão na estrada há doze anos.

Eles apresentam uma sonoridade que mistura reggae com os eletrônicos dub e trip hop, temperados por um agradável sabor latino.

A vinda deles a São Paulo faz parte do MUCHO! Ciudad Sonora, um excelente projeto cultural que tem trazido nomes de peso da música latina como Milo J e Manu Chao.

Antecipando o espetáculo que farão hoje (09/10), às 20 horas, no Cine Joia, fizemos uma entrevista exclusiva com Iseo & Dodosound.





Bate-papo

Vocês começaram gravando em inglês. Depois passaram a gravar em espanhol. O que isso mudou ou acrescentou ao trabalho de vocês?

Nossos primeiros três álbuns são em inglês e os dois seguintes são em espanhol.

A verdade é que nenhuma das duas escolhas foi muito meditada: a maior parte da música que ouvíamos naquela época era em inglês, e assim começamos a compor.

Mais adiante, nos vimos com várias letras em espanhol e pensamos que poderíamos tentar compor um álbum inteiramente em nossa língua

Sentimos que todos os discos estão conectados entre si, independentemente do idioma, e percebemos que, ao mesmo tempo, o fato de poder transitar entre eles traz riqueza para a nossa música.

A música "Arigato" é quase um hino à força da música na vida das pessoas, sendo interpretada em sete idiomas. Qual foi o motivo para gravarem essa faixa e qual foi a repercussão dela?

"Arigato" é uma canção que demoramos cerca de três anos para compor. Fizemos o refrão num instante, e depois passou muito tempo até que "encontramos" a maneira de dar forma ao restante.

Esta música é um agradecimento ao público que fomos encontrando em muitos países ao longo dos anos, e nos pareceu que não havia maneira melhor de nos aproximarmos de cada lugar do que com sua própria língua.

Vocês já se apresentaram no Ceará e em São Paulo, resultando em imagens que foram utilizadas no videoclipe de "Arigato". Há projetos para realizarem novamente algo semelhante no Brasil?

Adoraríamos, embora nesta visita não seja possível porque não teremos tempo (vamos direto para o aeroporto assim que terminar o nosso show no Cine Joia).

Já gravamos vídeos em muitos países graças às nossas viagens com a música. Tomara que na próxima visita ao Brasil possamos voltar a fazer isso.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Iseo & Dodosound: são sempre bem recebidos no Brasil





Em casa

Como tem sido a recepção do público brasileiro à música de Iseo & Dodosound?

Estivemos três vezes no Brasil. A primeira vez em Fortaleza, Ceará, foi linda.

Foi uma surpresa enorme, naquele auditório ao ar livre tão bonito, com todo o público emocionado e cantando nossas canções.

Nessa mesma viagem também nos apresentamos no Sesc Pompeia, em São Paulo, diante de centenas de pessoas que nos esperavam com uma energia incrível.

Desde nosso primeiro disco, o Brasil tem sido um país que demonstrou carinho e amor por nós, e sempre quisemos retribuir essa energia com a nossa música.

É uma pena que a distância nos separe, mas tomara que no futuro seja possível visitar vocês mais vezes e poder conhecer e nos apresentar em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e muitas outras. Amamos o Brasil e sua gente.

O que podemos esperar deste novo show que vocês farão no dia 09 de outubro no Cine Joia, em São Paulo?

Desta vez será um show completo, igualzinho a se estivéssemos em nossa terra, com todos os momentos especiais que preparamos para a turnê deste ano.

Viemos apresentando o nosso disco novo, o quinto álbum da nossa carreira, e, além de todas essas canções novas, vão ouvir todos os clássicos do nosso repertório, com a nossa seção de sopros, as nossas projeções visuais e toda a nossa energia para fazer o Cine Joia vibrar.

Frame de vídeo do YouTube Iseo & Dodosound brincam com a música





Gostariam de acrescentar algo que não lhes perguntei?

Gostaríamos de agradecer à equipe do festival MUCHO! Ciudad Sonora por confiarem mais uma vez no nosso trabalho, convidar toda a nossa família de São Paulo para o show desta sexta-feira no Cine Joia e mandar um abraço e todo o nosso amor ao nosso querido público no Brasil.

Estamos com muita vontade de nos reencontrar e vai ser uma noite inesquecível. Obrigado!

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe de Arigato com Iseo & Dodosound:

