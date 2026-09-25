Reprodução - Luiz Silva - divulgação O grupo de música latina Tarancón

O cantor Milo J se apresentou no início deste mês no Rock in Rio e em São Paulo.

Suas apresentações foram fantásticas, o público cantava todas suas músicas. Era como se ele já frequentasse o Brasil há anos, mas estava sendo a primeira vez que pisava em palcos brasileiros.

Aproveitando essa visita, Milo J teve um encontro, em São Paulo, com o Tarancón, um dos principais grupos brasileiros de música latino-americana, que está há mais de 50 anos na estrada.

Para falar desse encontro histórico, entrevistamos alguns dos integrantes do Tarancón.

Ademar Farinha, Emilio Ballenilla, Jam Miranda e Maetê Miràh nos contam como foi essa experiência. Confira.





O encontro

Milo J está sendo um dos responsáveis pelo resgate da música folclórica da América Latina. O que representou esse encontro para vocês?

Maetê Miràh - Representou que a relevância do papel do Tarancón nesse resgate, especialmente no Brasil, é enorme.

Um papel que é necessário e que continua sendo atual. Representou um sentimento enorme de alegria e de pertencimento.

Representou o reconhecimento do Tarancón em sua missão e em sua importância histórica na difusão da música folclórica desse continente em nosso país.

Emilio Ballenilla - Foi tudo de bom, deu um novo alento e esperança saber que décadas de Tarancón foram úteis e muito importantes.

Milo não só resgata o folclore, mas é o sonho de várias gerações novas que acreditam na sinceridade, na música e na vida.

Pelo que vemos nas redes sociais, ele e o grupo estavam bem à vontade, como se fossem velhos conhecidos. Como se deu essa interação no encontro?

Maetê Miràh - Foi muito leve, espontânea e especial. O encontro ocorreu por intermédio do MC Hariel, que generosamente nos apresentou, e Milo foi extremamente gentil.

Emílio contou um pouco sobre o Tarancón, o nosso propósito e o tempo que temos de estrada.

Tocamos para ele "Promessas de Sol" e falamos sobre Milton Nascimento, que ele conhecia inclusive como amigo da Mercedes Sosa.

Nesse momento Emílio falou que mamãe, Míriam Miràh, uma das fundadoras do Tarancón, foi quem apresentou a música do Milton a Mercedes.

Fizemos também "Mira Ira" e duas músicas do pai do Hariel, Celso Ribeiro, que tocamos com Hariel, Karin e Beatriz (também filha do Celso e da Karin).

Fizemos com Milo um dos grandes sucessos dele, "Bajo de la piel", e foi incrível.

Seguimos tocando em roda outras músicas com ele e os músicos dele. Teve até uma chacarera! No fim nós o presenteamos com um disco do Gracias a La Vida.

Emilio Ballenilla - Isso foi graças ao MC Hariel, que fez o encontro ser simples e ao mesmo tempo mágico.

De repente, do nada, éramos uma família que se encontrava e se unia. Na verdade não sei explicar, sei que esse dia parece que não acaba...

Ele já conhecia o trabalho do Tarancón?

Emilio Ballenilla - Bom, na verdade ninguém perguntou. Creio que sim, porque o laço entre o Tarancón e a Mercedes Sosa sempre foi muito forte. Algumas pessoas na Argentina sabem disso...

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor argentino Milo J





O show

O que vocês acharam dos shows do Milo J?

Jam Miranda - Milo tem uma presença de palco fortíssima. É uma representação de um povo latino-americano na linguagem de hoje.

A banda mescla instrumentos típicos - charango, legueros e zampoñas - ao rock pesado e aos graves do trap. Tudo soa da forma que tem que ser.

Na plateia havia gente de todo tipo, de toda forma de se expressar, de todas as idades. Milo ainda é uma peça meio "urderground" no Brasil, diferentemente dos países hispano-americanos, onde ele já se consagrou como ídolo absoluto dessa geração "consumidora" de folclore.

Esses primeiros shows no Brasil foram experimentos interessantes e um passo megaimportante para a carreira dele.

Nesse encontro vocês gravaram algo que será lançado, em disco ou nas plataformas, como uma parceria?

Emilio Ballenilla - Não faço a menor ideia, mas boto fé que teremos bons frutos, porque coisas boas nascem assim, de forma espontânea.

Foi o Milo J que falou: "Vamos fazer uma peña" e ficamos tocando e cantando juntos.

Parecia que há anos fazemos isso, menos eu que errava tudo...

O que mais vocês gostariam de acrescentar sobre esse encontro entre Tarancón e Milo J?

Maetê Miràh - Que o encontro foi uma delícia e que o Tarancón ficou muito feliz, revigorado e energizado.

Ademar Farinha - Este encontro foi especial, ele chegou muito tranquilo, e todos nos sentimos em casa, fazendo parte também deste resgate do folclore latino-americano.

Junto com o MC Hariel e Milo compartilhamos músicas e a vontade de uma maior interação entre países e gerações de músicos com o mesmo sonho de uma América Latina com mais diversidade cultural.

Emilio Ballenilla - Que tenhamos mais encontros. A mãe do Milo J também gostou, ficou mais feliz ainda...

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe de Jangadero com Milo J e Mercedes Sosa:

