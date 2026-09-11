Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor argentino Milo J

Finalmente o público brasileiro poderá curtir um show de Milo J, o jovem argentino que está deixando sua marca na música.

A primeira apresentação acontecerá amanhã (12/9), no Palco Supernova, às 18 horas, no Rock in Rio.

Depois dela, Milo J virá a São Paulo para duas apresentações na Audio, que fazem parte do MUCHO! Ciudad Sonora, projeto que busca divulgar a música latina entre nós.

A primeira será no domingo (13/9) e a segunda, uma sessão extra, na terça (15/9). Para ambos shows, a casa abrirá às 18h30 e a entrada de Milo J está prevista para às 20 horas.





Histórico

No dia 25 de outubro, Camilo Joaquín Villarruel (nome completo de Milo J) completará 20 anos de idade. O artista nasceu em Morón, província de Buenos Aires (Argentina).

Ele foi bastante precoce na músi.ca, pois entre os 8 e 9 anos já compunha com Alma, sua irmã mais velha.

Além disso, aos 11 anos, já participava de batalhas de freestyle, que são competições musicais que avaliam a capacidade de improvisar dos concorrentes.

Merece também registro que ele já ganhou o Prêmio Gardel de artista revelação.

Tyne Desk

O sucesso de Milo J é respaldado por seu talento, mas é inegável que sua participação no Tiny Desk amplificou sua presença no mundo.

Esse programa é uma iniciativa da NPR Music, emissora pública de rádio dos Estados Unidos.

Nela os artistas realizam em seus escritórios pequenos shows musicais. Eles têm em torno de 15 minutos, sendo depois disponibilizados no YouTube.

O vídeo já teve mais de 18 milhões de visualizações, isso só em quatro meses.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Milo J é uma das revelações da música argentina





Diferencial

O artista tem desenvolvido um trabalho que busca resgatar identidades ancestrais, além de elementos do folclore argentino , aliados ao rap.

O lançamento da música "Bajo De La Piel", veio com um videoclipe gravado no cemitério de Santiago del Estero, tradicional cidade argentina, uma das mais antigas do país.

Ele escolheu o local por ser a terra natal da avó de sua mãe, que foi quem a criou.

A gravação do vídeo contou com moradores da região, que não são atores, mas apoiaram o projeto de Milo J nesse resgate da ancestralidade.

Na Audio

Assim que os ingressos para as apresentações em São Paulo foram esgotados, Milo J, através da gravadora Sony, deu a seguinte declaração:

Estou muito feliz com a forma como o Brasil está nos recebendo. Eu estava com muita vontade de vir tocar aqui e saber que vamos nos encontrar em dois dias lotados na Audio é uma loucura.

Obrigado a todos que compraram seus ingressos. Estamos muito ansiosos para estar aí e compartilhar essas duas noites com vocês.

Tudo indica que será um show e tanto...

Sorte de quem já tem os ingressos.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista Milo J no Tiny Desk:

