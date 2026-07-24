Reprodução - Divulgação A atual formação do Gipsy Kings com Tonino Baliardo

O grupo cigano Gipsy Kings volta a São Paulo para uma única apresentação no domingo (26/07), às 20 horas, no Espaço Unimed em São Paulo.

Atualmente liderado Tonino Baliardo, que foi um dos seus criadores, o grupo apresentará uma seleção de rumbas flamencas que, durante várias décadas, animaram inúmeras festa e pistas de dança.





História

A banda, surgida em 1979 na cidade francesa de Arles, no sul da França, era a reunião de músicos de famílias ciganas provenientes da Espanha, principalmente os Reyes e os Baliardo.

Na época, o vocalista Nicolas Reyes apresentava uma voz muito particular, que encantava a todos, e era acompanhado de hábeis violonistas de flamenco e de uma batida percussiva hipnotizante.

O sucesso do grupo não demorou a acontecer, primeiro na França e na Espanha, depois espalhando-se pela América Latina, Estados Unidos e o resto do mundo.

Hits

No show que será realizado em São Paulo não faltarão os principais sucessos que consagraram o grupo. Confira alguns deles.

Bamboleo: lançado em 1987, foi o primeiro sucesso do grupo. Cada vez que era executado em uma pista de dança, eletrizava todos os presentes.

A música apresenta uma releitura de "Caballo Viejo", clássica composição venezuelana de Simón Díaz, com uma batida andaluza.

"Bamboleo" chegou a fazer parte da trilha sonora internacional da telenovela Que Rei Sou Eu? (1989).

Também está na trilha da animação Sing: Quem Canta Seus Males Espanta (2016), dirigida por Garth Jennings.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O grupo Gipsy Kings nas primeiras formações





Djobi Djoba: composta pelo próprio grupo, expressa uma fusão de músicas ciganas com belos arranjos vocais e um duelo sonoro de violões, acrescida das batidas percussivas feitas no próprio tampo do instrumento.

O título significa "eu vi, eu vou". Até hoje é um dos principais hits do grupo.

A mi manera: é a versão gitana de "My way", clássico estadunidense imortalizado por Frank Sinatra.

Essa música, por sua vez, já era uma adaptação para o inglês da canção francesa "Comme d'habitude", interpretada por Claude François.

Originalmente falava do cotidiano da vida de um casal e de sua separação.

Volare: é a versão cigana do clássico italiano "Nel blu, dipinto di blu", gravada pelo cantor Domenico Modugno em 1958.

Originalmente a canção era uma balada romântica, mas na interpretação do Gipsy Kings foi transformada em uma envolvente rumba

Bailame: música que faz parte do álbum Este Mundo, lançado em 1991.

É uma música bastante festiva que tem um acompanhamento rítmico de palmas.

Na década de 90, esteve presente na programação musical de várias emissoras de rádio no Brasil.

Hotel California: rock criado originalmente, em 1976, pela banda estadunidense Eagles.

Na versão do Gipsy Kings, a música recebeu outra roupagem e foi transformada em uma rumba flamenca.

Chegou a fazer parte da trilha sonora de O Grande Lebowski (1998), filme dirigido pelos irmãos Joel David Coen e Ethan Jesse Coen.

A canção foi tema do personagem Jesus Quintana, interpretado por John Turturro.

Serviço

Gipsy Kings História

Domingo, dia 26 de julho, às 20 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda, em São Paulo

Não se esqueça

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Assista o vídeo da música Bamboleo :