Reprodução - frame de vídeo do YouTube Raíces de América em ação

Os fãs do Raíces de América que não puderam assistir um dos seus inúmeros shows no ano passado, terão uma boa oportunidade amanhã (15/01), às 20 horas.

O grupo se apresenta no palco do Blue Note de São Paulo, inaugurando a agenda de shows latinos da casa.





Importância

O grupo Raíces de América, juntamente com o Tarancón, tem um papel fundamental na consolidação da música latina no Brasil.

Formado em 1979, idealizado pelo compositor e empresário Enrique Bergen, veio com a proposta de fazer uma música latina de qualidade internacional.

Na época, reuniu alguns dos melhores artistas latinos que estavam no Brasil.

Entre eles, Tony Osanah e Willy Verdaguer, que haviam feito parte do Beat Boys, banda que tocou com Caetano Veloso nos anos sessenta, na época dos festivais de música popular.

Aliados a eles, outros grandes instrumentistas como Enzo Merino e Oscar Segóvia, além da cantora Mariana Avena, também fizeram parte do grupo.

Reprodução - arquivo pessoal do artista O grupo Raíces de América





Vozes femininas

O Raíces de América sempre teve à frente grandes cantoras, donas de lindas e potentes vozes.

Temos que destacar duas que infelizmente já partiram: a argentina Mariana Avena e a brasileira Miriam Mirah . Ambas marcaram o Raíces com a beleza de suas vozes.

Além delas, também passou pelo grupo a cantora Nacha Moretto, que está de passagem por São Paulo e será a convidada de honra da noite.

Ela relembrará músicas do grupo que ficaram eternizadas por sua interpretação. Também tocará como convidado outro ex-Raíces, o músico Jorge Menares.

Assista vídeo com Raíces de América :

Repertório

No show de amanhã serão revistadas várias canções do repertório do grupo, entre elas:

Ameríndia - Composição de Tony Osanah que exalta as raízes dos povos originários da América

O Doce e o Amargo - Essa música foi composta por João Ricardo e Paulinho Mendonça e se tornou um dos destaques do grupo.

Los Hermanos - Um clássico da música latino-americana. A obra, criada pelo argentino Atahualpa Yupanqui, já foi gravada também por Mercedes Sosa e Elis Regina.

Fruto do Suor - Música que é o maior sucesso do grupo e foi segunda colocada no Festival MPB Shell, em 1982, promovido pela Rede Globo.

Composta por Tony Osanah e Enrique Bergen, a canção fala da força dos imigrantes que aqui se integraram e ajudaram a construir o país.

Formação

O Raíces de América é formado por Willy Verdaguer (baixo, direção geral), Fabian Famin (primeira voz masculina, bombo legüero), Nicole Bueno (primeira voz feminina), Jara Arrais (violão, charango), Chico Pedro (quena, zampoña), André Perine (violão, charango), Jica Thomé (percussão) e Abner Paul (bateria).

