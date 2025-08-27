Reprodução - frame de vídeo do YouTube Carlos Gardel em cena de Por una cabeza

Carlos Gardel foi um dos principais artistas populares na primeira metade do século XX.

Mesmo depois de 90 anos de sua morte, sua obra continua influenciando novas gerações de músicos.

A prova disso é o espetáculo Gardel Eterno – 90 Anos Eternizado na Alma e na Memória , que o Instituto Cervantes promove em sua homenagem no dia 28 de agosto, às 19h30, em sua sede na Avenida Paulista, em São Paulo.





Biografia

Carlos Gardel nasceu Charles Romuald Gardés, em 1890, em Toulouse, na França, imigrando aos dois anos com sua mãe Berthe Gardés, para a Argentina.

Desde jovem já demonstrava talento para a música, principalmente para o tango, um ritmo muito popular nas ruas de Buenos Aires.

Gardel, como poucos, deu ao tango prestígio, levando o gênero, com outra roupagem, para salas de concerto não só da Argentina, como de outras cidades: Madri, Nova York e Paris.

Também teve participação marcante no cinema.

A estadunidense Paramount, nos anos 30 do século passado, produziu vários filmes tendo Gardel como protagonista.

Entre eles Las luces de Buenos Aires (1931), Melodía de arrabal (1933), Cuesta Abajo (1934), El Día que me Quieras (1935) e Tango Bar (1935).

Curiosidade: a cidade uruguaia de Tacuarembó reivindica-se como o local de nascimento de Carlos Gardel, fazendo dele também um astro uruguaio, mas, o mais aceito, atualmente, é que ele nasceu mesmo em Toulouse.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor Carlos Gardel





Parceria

Muito do sucesso de Gardel deve ser dividido com seu parceiro mais constante: Alfredo Le Pera.

Ele nasceu em São Paulo, em 1900, no Bixiga, filho dos imigrantes italianos Alfonso Le Pera e Maria Sorrentino.

Mudou-se, ainda bebê, com a família para Buenos Aires.

Le Pera era poeta, jornalista, crítico de teatro, compositor e roteirista.

Ele acompanhou Gardel em inúmeras de suas excursões pelo mundo, até a última viagem.

Os dois morreram no dia 24 de junho de 1935, em Medellín na Colômbia, vítimas de um acidente aéreo.

Homenagem

Gardel Eterno – 90 Anos Eternizado na Alma e na Memória homenageia a arte tangueira da dupla Gardel e Le Pera.

O espetáculo conciliará música ao vivo com projeções audiovisuais de locais de Buenos Aires, criando um clima de viagem através do tempo, embalado por clássicos tangos.

Será gratuito, mas é necessário reservar os ingressos com antecedência em Sympla.

No programa não faltarão clássicos do tango como "Por una cabeza" e "Volver", além de "El día que me quieras, uma canción , mais conhecida no Brasil pela interpretação de Roberto Carlos.

