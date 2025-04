Frame de vídeo do YouTube Hermanos Gutiérrez no Tiny Desk

O projeto Queremos! Festival traz ao Brasil a dupla Hermanos Gutiérrez para se apresentar ao público brasileiro. Os shows acontecem na semana que vem, na paulistana Casa Natura Musical (10/04) e no carioca Teatro Casa Grande (13/04). O duo equatoriano-suíço foi formado em Zurique, no ano de 2015, por Alejandro e Estevan Gutiérrez. Os dois irmãos são donos de uma música instrumental extremamente elaborada, que embala e empolga os ouvidos mais exigentes.

A dupla



Filhos de mãe equatoriana e pai suíço, eles levam em sua música essas influências, além de outras sonoridades, como a música do México. Nasceram na Suíça, mas passavam as férias no Equador , junto à família materna.

Estevan, o mais velho da dupla, começou seus estudos musicais aos nove anos, aprendendo violão clássico. A partir disso, passou a tocar salsa, milonga e outros ritmos latinos. Já Alejandro, oito anos mais jovem, resolveu seguir os passos do irmão, porém de forma mais autodidata. Em 2015, tocando em um encontro familiar, perceberam a possibilidade de formar a dupla.

Produção musical

Dupla com apurada habilidade musical



Hermanos Gutiérrez tem seis álbuns gravados: 8 años (2017), El Camino de mi Alma (2018), Hoy como Ayer (2019), Hijos del Sol (2020), El Bueno y el Malo (2022) e Sonido cósmico (2024), que será apresentado nos shows brasileiros e teve produção de Dan Auerbach, guitarrista da banda estado-unidense The Black Keys. Os quatro primeiros álbuns foram lançados pelos próprios artistas. Já os dois últimos tiveram o lançamento pela gravadora Easy Eye Sound.

Alejandro toca guitarra e lap steel , mais conhecida como guitarra havaiana, e Estevan, além da guitarra, também é o responsável pela percussão.

Eles já estiveram do Tiny Desk, há dois anos, e o vídeo com essa participação já atingiu mais de quatro milhões de visualizações. Nessa apresentação executaram as músicas: "El Bueno y el Malo", "Tres Hermanos", "Thunderbird" e "Pueblo Man", todas pertencentes ao álbum El Bueno Y El Malo .

Confira:

Fica aqui o convite para os amantes de uma boa e criativa música instrumental. O duo Hermanos Gutiérrez , além das apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro, também estará no Ópera de Arame (11/04) em Curitiba.

