Frame de vídeo do YouTube Iseo & Dodosound, criativa dupla espanhola

A sonoridade latina é muito ampla, sendo encontrada nos mais variados ritmos musicais, mesmo aqueles que originariamente não são latinos. Exemplos não faltam, temos essas manifestações no rock, no jazz, no rap e mesmo na música eletrônica.

Esse é o caso da dupla espanhola Iseo & Dodosound, que se apresenta no paulistano City Lights Music Hall no domingo (23 de março), que mescla reggae com os eletrônicos dub e trip hop, sem esquecer do sabor latino. O espetáculo está dentro do projeto Festival MUCHO!, que dá espaço para a diversidade e que trouxe no ano passado o franco-espanhol Manu Chao para se apresentar aqui.

Origem



A dupla surgiu em Navarra, região ao norte da Espanha, com o encontro de Leire Villanueva López e Alberto García Iriarte, que respectivamente adotaram o nome artístico de Iseo e Dodosound.

O duo está na estrada desde 2014, tendo lançado os álbuns Cat Platoon (2015), Roots in the Air (2017), Blossom (2021) e, recentemente, En la Tormenta , que chega com sucessos como “Cuando Salga el Sol” e “Como un Volcán”.

Os três primeiros discos de Iseo & Dodosound tiveram a proeminência de músicas cantadas em inglês, já o En la Tormenta foi todo gravado em espanhol.

Frame de vídeo do YouTube Iseo & Dodosound brincam com a música



Arigato



Iseo & Dodosound já fizeram show no Brasil. Em uma das apresentações, em 2018, estiveram em São Paulo e em Sobral, no Ceará. Esses momentos foram registrados no videoclipe de "Arigato" (álbum Blossom ). Essa é uma canção que fala da força da música na vida das pessoas, mostrando como ela ajuda a interagir com todos e todas não importando onde estejam. É cantada em sete idiomas: inglês, português, francês, italiano, catalão, basco e espanhol. E a palavra "arigato" significa obrigado em japonês. O vídeo pode ser visto aqui.

Assistir ao show da dupla Iseo & Dodosound, para quem gosta de música eletrônica e suas variações, é uma boa pedida. E para aqueles que não são tão adeptos do gênero, sugiro ouvir com os ouvidos livres, pois será, com certeza, positivamente surpreendido por um criativo caldeirão sonoro de reggae com pitadas eletrônicas, temperadas de latinidade.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e o Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina