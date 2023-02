Divulgação Dr. Ricardo Proto é especialista em cirurgia plástica

A cirurgia plástica é uma especialidade médica em constante evolução. O Brasil sempre esteve entre os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo e seus cirurgiões sempre estiveram na vanguarda da especialidade. Em 1962 a primeira mulher do mundo foi submetida à uma cirurgia para colocação de próteses de mama. A norte-americana Timmie Jean Lindsey foi operada aos 29 anos em Houston, dando início à prática de uma das cirurgias plásticas mais realizadas no mundo.



No decorrer dessas 6 décadas de evolução as técnicas cirúrgicas e as próteses de silicone passaram por muitas evoluções. “Hoje em dia, a cirurgia de prótese de mama é realizada com técnicas e materiais cirúrgicos especiais, que promovem a segurança do procedimento. O cirurgião tem controle de sangramentos, traumatiza menos a região e reduz absurdamente os índices de infecção e complicações futuras, como por exemplo, a contratura capsular”, comenta o cirurgião plástico Dr. Ricardo Proto.

A cirurgia de prótese de mama é uma das cirurgias com menor tempo de duração na cirurgia plástica, o procedimento dura normalmente em torno de uma hora.”Na técnica de recuperação rápida, o cirurgião aplica a técnica com o uso correto dos materiais, promovendo menos agressão ao organismo e permitindo que a paciente tenha alta hospitalar horas após o procedimento, podendo dirigir e levantar objetos de até 15kg no outro dia. É a evolução da cirurgia para auxiliar a mulher moderna, que não pode interromper a sua rotina para recuperar-se de um procedimento cirúrgico”, complementa Dr. Ricardo Proto.

Agora nos resta aguardar o que a evolução da medicina nos promete para o futuro próximo...