Divulgação Bloco vira tradição na folia do munícipio paulista





Com 90 anos de história, o Bloco do Boizão, comandou a Festa do Momo, na cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo, onde mais de 25 mil foliões acompanharam o cortejo do bloco fundado em 1934. Criado por um grupo de ferroviários visionários, incluindo nomes como Florisbelo David, Picolino, Sai Cedo, Antonio Martins (pai), Leodobino, Coimbrão, entre outros colaboradores da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, o Boizão conquistou gerações e se tornou um ícone do Carnaval de rua ferreirense.

Ao longo de sua trajetória, o Boizão contou com a adição de personagens memoráveis, como a 'Nega Maluga', a 'Garrafinha' e o 'Porquinho'. Atualmente, a Associação Carnavalesca Ferreirense Bloco do Boizão, presidida por Édson Kannov, desempenha um papel na preservação e continuidade dessa tradição. As armações do boi, confeccionadas com bambu e hoje cobertas por pano preto, permanecem fiéis às raízes do bloco, preservando a autenticidade desde sua fundação.

Durante os dias de Carnaval, o bloco foi acompanhado por mais de 25 mil foliões, que se aglomeraram pelas ruas da cidade. Entre as tradições do cortejo está a simulação às toradas espanholas, onde as pessoas “fogem” do boi, sendo um dos momentos mais aguardados pelos participantes.

“É uma honra todos nós que trabalhamos ao longo do anos para que tudo isso acontecesse. Para nós, é um sentimento de dever cumprido! Noventa anos de Carnaval, noventa anos de boi, quantos presidentes já passaram por aqui. E queremos logo comemorar chegar ao nosso centenário, quando realizaremos uma grande comemoração”, destaca o presidente do Boizão.