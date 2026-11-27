Divulgação Parada Natalina reúne aproximadamente 100 personagens em apresentações com música, figurinos e coreografias.

São Paulo ganha um novo endereço dedicado às celebrações natalinas nesta sexta-feira (27). A Villa de Natal São Paulo abre oficialmente suas portas às 17h, no Jockey Club de São Paulo, com uma programação que reúne entretenimento, cultura, gastronomia e atrações para crianças e adultos.

Após receber mais de 270 mil visitantes nas edições anteriores, o evento chega pela primeira vez ao Jockey Club, ocupando uma área de 40 mil metros quadrados. A terceira edição segue até 23 de dezembro, em datas selecionadas, com cenários iluminados, apresentações artísticas e experiências temáticas.

Casa do Papai Noel reúne sete ambientes temáticos

Entre os principais destaques da programação está a Casa do Papai Noel, que reúne sete ambientes inspirados no universo natalino.

O percurso contempla atrações como o Voo do Trenó, a Oficina de Brinquedos, o Natal pelo Mundo e a Sala da Lareira, além do tradicional encontro com o Bom Velhinho.

Outra atração é a Parada Natalina, que reúne aproximadamente 100 personagens, figurinos temáticos, música e coreografias. O desfile acontece duas vezes por noite, das 19h às 19h30 e das 21h às 21h30.

Espetáculo inédito e parque de diversões

O Teatro Santa Claus recebe o espetáculo inédito “Era Uma Vez na Neve”, desenvolvido especialmente para a terceira edição da Villa de Natal.

A produção terá três sessões por dia de funcionamento, às 18h30, 20h e 21h.

A programação inclui ainda parque de diversões, Museu do Brinquedo, Feira Natalina, Aldeia Gastronômica e apresentações artísticas distribuídas ao longo da noite.

Divulgação Casa do Papai Noel, espetáculos inéditos e parque de diversões estão entre os destaques da terceira edição da Villa de Natal.

Ingresso solidário incentiva a doação de brinquedos

Além das atrações culturais e de entretenimento, a Villa de Natal também conta com uma iniciativa voltada à solidariedade.

Os visitantes poderão adquirir o ingresso solidário, modalidade que oferece condições especiais mediante a doação de um brinquedo novo ou em bom estado.

Os itens arrecadados serão destinados a instituições parceiras que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social.

Villa de Natal oferece descontos de até 50%

Até 4 de dezembro, o público poderá aproveitar a campanha de Black Friday, que oferece descontos de até 50% para datas selecionadas de segunda a quinta-feira e de até 15% de sexta-feira a domingo.

Para ter acesso à promoção, é necessário utilizar o cupom HOHOBLACK no momento da compra, conforme as condições da campanha.

Os ingressos estão disponíveis pela Ticketmaster, com modalidades de acesso geral, entrada combinada com o Teatro Santa Claus, pacote família e ingresso solidário.

Crianças de até 1 ano e 11 meses têm entrada gratuita.

Serviço

Evento: Villa de Natal São Paulo, 3ª edição

Período: 27 de novembro a 23 de dezembro de 2026, em datas selecionadas

Horário: das 17h às 23h, com entrada até as 21h

Local: Jockey Club de São Paulo, São Paulo (SP)

Ingressos: Ticketmaster

Bilheteria oficial: acesso principal do evento, com abertura uma hora antes do início das atividades

Acessibilidade: acesso para cadeirantes pelo Portão 1 do estacionamento

Site oficial: https://villadenatalsaopaulo.com.br

Instagram: @villadenatalsp

Black Friday: cupom HOHOBLACK, válido até 4 de dezembro, conforme condições da campanha

Acessos ao evento:

Estacionamento e acesso PCD: portões P1 e P6;

Carros por aplicativo: exclusivamente pelo portão P1;

Pedestres: portão P4.

