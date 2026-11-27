Acervo Pessoal / Divulgação Marília Tavares grava projeto musical com cinco outros artistas

A cantora Marília Tavares está entre os nomes que integram o segundo episódio do projeto Cabbana. Gravada nesta quinta-feira (26), a produção audiovisual reúne seis artistas em uma nova formação musical, com lançamento previsto para o início de dezembro.

Além de Marília, o EP002 conta com a participação de Hugo Henrique, Enzo Ferro, Cris Santos, Lucas Almeida e Lary. O encontro reúne artistas com diferentes trajetórias e estilos de interpretação em uma experiência musical colaborativa.

A participação de Marília Tavares marca mais um encontro da cantora com outros nomes da música brasileira, em um formato que valoriza a troca de experiências e a conexão entre diferentes vozes.

Encontro de artistas marca nova fase do projeto

Com uma formação diferente da apresentada no primeiro episódio, o Cabbana dá continuidade à proposta de promover encontros musicais por meio de produções audiovisuais.

A segunda edição aposta na diversidade de talentos e na interação entre os participantes, permitindo que artistas de diferentes trajetórias compartilhem o mesmo espaço musical.

O lançamento está previsto para o início de dezembro. Detalhes sobre o repertório e a data oficial de estreia ainda não foram informados.