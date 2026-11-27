Divulgação A comunicadora e empresária Scheila Santos celebra o primeiro ano do PowerClub com um encontro dedicado à liderança feminina, ao empreendedorismo e à geração de negócios, reunindo grandes nomes do mercado em São Paulo.

A comunicadora e empresária Scheila Santos escolheu o mês do empreendedorismo feminino para celebrar o primeiro ano do PowerClub, comunidade de pequenos e médios empresários criada em parceria com Isabel Rendeiro. O encontro foi programado para quinta-feira (26), no Dinastia Hub, em São Paulo.

Entre os nomes anunciados para a celebração estão a empresária Carol Paiffer, a jornalista e empresária Mônica Salgado e Ana Cláudia Safar Oliveira, diretora comercial da Amazon Web Services (AWS).

A programação tem como foco o protagonismo feminino no mundo dos negócios, a liderança e a importância das conexões profissionais para o crescimento de pequenos e médios empreendedores.

“O PowerClub nasceu para aproximar o empresário dos lugares onde as decisões acontecem. Em um ano, vimos que esse acesso muda a forma como as pessoas enxergam e conduzem seus negócios. O encontro do dia 26 é uma forma de celebrar isso com quem construiu essa trajetória com a gente”, afirma Scheila Santos.

Conexões profissionais como estratégia de crescimento

À frente da iniciativa, Scheila Santos aposta na aproximação entre empreendedores e lideranças corporativas como ferramenta de desenvolvimento profissional e ampliação das oportunidades de negócios.

Lançado em novembro de 2025, o PowerClub reúne atualmente quase 100 membros de seis estados brasileiros: São Paulo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás.

A programação permite que os participantes escolham entre duas e três imersões presenciais em grandes empresas por mês, com palestras, networking e visitas às operações, além de uma imersão online por semana.

Entre as empresas que já receberam integrantes da comunidade estão BTG Advisors, XP, Magalu, iFood Benefícios, BYD, TOTVS e Nuvemshop.

Protagonismo feminino no mundo dos negócios

Ao reunir mulheres que atuam em diferentes segmentos do mercado, Scheila Santos e Isabel Rendeiro buscam ampliar as discussões sobre liderança feminina e o papel das redes de relacionamento na trajetória profissional das empreendedoras.

A celebração do primeiro aniversário da comunidade marca uma nova etapa na trajetória das fundadoras, que investem na troca de experiências e na aproximação entre empresários de diferentes regiões do país.



