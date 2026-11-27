Divulgação “O Santo Inquérito” celebra os 60 anos da obra de Dias Gomes com apresentações no Rio de Janeiro.

Seis décadas após ser escrita, uma das obras mais emblemáticas de Dias Gomes volta aos palcos para discutir questões que permanecem presentes na sociedade. Nos dias 2 e 3 de dezembro, o Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch, na Glória, no Rio de Janeiro, recebe o espetáculo “O Santo Inquérito”.

Com direção de Abílio Tavares, a montagem da Escola de Arte Dramática (EAD) da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) celebra os 60 anos da obra e propõe uma reflexão sobre intolerância religiosa, liberdade de pensamento e perseguição àqueles que questionam o poder.

Cada sessão será precedida por uma cerimônia em homenagem a Dias Gomes, autor de clássicos da dramaturgia brasileira como “O Pagador de Promessas”, “O Bem-Amado” e “Roque Santeiro”.

Intolerância religiosa e liberdade de pensamento

Escrita em 1966, a peça acompanha a história de Branca Dias, jovem descendente de cristãos-novos perseguida pela Inquisição na Paraíba de 1750.

Após salvar um padre de um afogamento, a protagonista passa a ser vigiada e acusada pelo Santo Ofício por viver de acordo com suas próprias convicções.

A narrativa estabelece um diálogo entre a intolerância religiosa, a perseguição à liberdade de pensamento e o contexto da ditadura militar brasileira, período em que Dias Gomes escreveu a obra.

Na montagem, o cenário e os figurinos assinados por Marco Lima aproximam diferentes períodos históricos. Enquanto Branca conserva referências do Brasil colonial, os demais personagens utilizam trajes contemporâneos, reforçando a relação entre passado e presente.

Nova geração celebra o legado de Dias Gomes

Com elenco formado por estudantes do último ano da Escola de Arte Dramática, o espetáculo integra a programação comemorativa pelos 60 anos da ECA-USP e antecede as celebrações pelos 80 anos da EAD.

A montagem apresenta a uma nova geração de espectadores o trabalho de um dos principais autores da dramaturgia nacional, cuja trajetória marcou o teatro e a televisão brasileira.

Espetáculo ocupa espaço histórico do Rio

As apresentações acontecem no Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch, localizado no histórico Edifício Manchete, na Glória, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com paisagismo de Roberto Burle Marx.

O espaço possui um palco reversível, que permite a realização de apresentações tanto na área interna quanto no jardim externo.

Desde sua reabertura, sob a gestão do Instituto Evoé, o teatro já recebeu mais de mil apresentações e um público superior a 400 mil pessoas.

Serviço

Espetáculo: O Santo Inquérito

Local: Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch

Datas: 2 e 3 de dezembro de 2026

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

Duração: 140 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Endereço: Rua do Russel, 804, Glória, Rio de Janeiro

Vendas: https://www.ingresso.com/espetaculos/o-santo-inquerito-homenagem-a-dias-gomes