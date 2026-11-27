Seis décadas após ser escrita, uma das obras mais emblemáticas de Dias Gomes volta aos palcos para discutir questões que permanecem presentes na sociedade. Nos dias 2 e 3 de dezembro, o Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch, na Glória, no Rio de Janeiro, recebe o espetáculo “O Santo Inquérito”.
Com direção de Abílio Tavares, a montagem da Escola de Arte Dramática (EAD) da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) celebra os 60 anos da obra e propõe uma reflexão sobre intolerância religiosa, liberdade de pensamento e perseguição àqueles que questionam o poder.
Cada sessão será precedida por uma cerimônia em homenagem a Dias Gomes, autor de clássicos da dramaturgia brasileira como “O Pagador de Promessas”, “O Bem-Amado” e “Roque Santeiro”.
Intolerância religiosa e liberdade de pensamento
Escrita em 1966, a peça acompanha a história de Branca Dias, jovem descendente de cristãos-novos perseguida pela Inquisição na Paraíba de 1750.
Após salvar um padre de um afogamento, a protagonista passa a ser vigiada e acusada pelo Santo Ofício por viver de acordo com suas próprias convicções.
A narrativa estabelece um diálogo entre a intolerância religiosa, a perseguição à liberdade de pensamento e o contexto da ditadura militar brasileira, período em que Dias Gomes escreveu a obra.
Na montagem, o cenário e os figurinos assinados por Marco Lima aproximam diferentes períodos históricos. Enquanto Branca conserva referências do Brasil colonial, os demais personagens utilizam trajes contemporâneos, reforçando a relação entre passado e presente.
Nova geração celebra o legado de Dias Gomes
Com elenco formado por estudantes do último ano da Escola de Arte Dramática, o espetáculo integra a programação comemorativa pelos 60 anos da ECA-USP e antecede as celebrações pelos 80 anos da EAD.
A montagem apresenta a uma nova geração de espectadores o trabalho de um dos principais autores da dramaturgia nacional, cuja trajetória marcou o teatro e a televisão brasileira.
Espetáculo ocupa espaço histórico do Rio
As apresentações acontecem no Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch, localizado no histórico Edifício Manchete, na Glória, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com paisagismo de Roberto Burle Marx.
O espaço possui um palco reversível, que permite a realização de apresentações tanto na área interna quanto no jardim externo.
Desde sua reabertura, sob a gestão do Instituto Evoé, o teatro já recebeu mais de mil apresentações e um público superior a 400 mil pessoas.
Serviço
Espetáculo: O Santo Inquérito
Local: Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch
Datas: 2 e 3 de dezembro de 2026
Horário: 20h
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)
Duração: 140 minutos
Classificação indicativa: 14 anos
Endereço: Rua do Russel, 804, Glória, Rio de Janeiro
Vendas: https://www.ingresso.com/espetaculos/o-santo-inquerito-homenagem-a-dias-gomes