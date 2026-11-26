Acervo Pessoal / Divulgação Thaís Hutchison representará o Brasil no Miss Europa Continental, previsto para janeiro de 2027.

A brasileira Thaís de Freitas Hutchison está em contagem regressiva para representar o Brasil no Miss Europa Continental, concurso internacional de beleza previsto para janeiro de 2027. Morando na Europa há cerca de oito anos, a candidata intensificou sua preparação para disputar a coroa.

A rotina de Thaís inclui aulas de passarela, expressão corporal e postura. Além da preparação estética, a brasileira investe na comunicação, na desenvoltura e na presença de palco para se destacar entre as concorrentes de diferentes nacionalidades.

A preparação também envolve a construção de sua imagem pessoal, uma vez que os concursos de beleza valorizam atributos que vão além da aparência física, como personalidade, elegância e capacidade de comunicação.

Brasil já conquistou coroa internacional

Criado em 2013, o Miss Europa Continental reúne representantes de diferentes países e movimenta o universo da moda, da beleza e do entretenimento. Em edições anteriores, a programação contou com ensaios fotográficos, desfiles, produções de beleza e eventos de tapete vermelho.

O Brasil já conquistou destaque na competição. Em novembro de 2025, a brasileira Kelly Ketely levou a coroa na categoria Planet do concurso internacional.

Agora, Thaís Hutchison se prepara para representar o país na próxima edição. Mesmo vivendo no exterior há aproximadamente oito anos, a candidata levará as cores da bandeira brasileira às passarelas internacionais.

A participação no concurso também poderá abrir novas oportunidades profissionais no mercado da moda, da beleza e do entretenimento.