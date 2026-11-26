Acervo Pessoal / Divulgação Renan Bastos analisa coleção de 34 relógios de luxo do GTA 6

O universo dos relógios de luxo ganhou espaço em Grand Theft Auto VI. Lançado no último dia 19, o GTA 6 permite que os jogadores montem uma coleção de aproximadamente 34 relógios espalhados pelo estado fictício de Leonida, segundo informações da revista Esquire.

Embora apresentem marcas fictícias, os acessórios reproduzem características de modelos conhecidos da alta relojoaria, incluindo referências a Rolex, Audemars Piguet e Casio.

Para Renan Bastos, fundador e CEO da RC Crown , empresa especializada no mercado de relógios de luxo, a novidade aproxima a cultura do colecionismo de uma nova geração de consumidores.

“A pergunta que a gente fez antes do lançamento foi respondida: dá para colecionar relógio no GTA 6. São cerca de 34 relógios de luxo espalhados por Leonida, e o jogador vai atrás deles como vai atrás de carro e de imóvel. É a cultura do colecionador dentro do jogo”, afirma Renan Bastos.

Rolex e Audemars Piguet inspiram relógios do GTA 6

Entre as marcas fictícias presentes no jogo estão Crowex, Takio e Covgari. Apesar dos nomes diferentes, os acessórios apresentam elementos visuais semelhantes aos de modelos comercializados no mundo real.

Um dos exemplos é o relógio dourado da Crowex, que remete ao Rolex Day-Date 40, com aro estriado, mostrador preto e indicação do dia da semana.

O modelo utilizado pelo personagem Brian Heder apresenta semelhanças com o Rolex Submariner, enquanto o acessório de Raul Bautista lembra o Audemars Piguet Royal Oak Chronograph. Já Jason, um dos protagonistas, utiliza um relógio digital semelhante aos modelos esportivos da Casio.

“As marcas são fictícias, Crowex, Takio, Covgari, mas qualquer colecionador reconhece na hora. O Crowex dourado é o Day-Date, o dois tons do Brian é o Submariner, o digital do Jason é um Casio de aventura. A Rockstar copiou a linguagem do relógio de luxo sem escrever o nome de nenhuma marca”, diz Renan Bastos.

Colecionar relógios oferece recompensas aos jogadores

A presença dos acessórios vai além da composição visual dos personagens. Segundo informações atribuídas aos portais especializados GameSpot e GamesRadar, encontrar 10 e 20 relógios permite desbloquear recursos relacionados ao tempo, além de contribuir para o progresso de conclusão do jogo.

A dinâmica reproduz aspectos do colecionismo, como a busca por peças específicas e a formação de um acervo.

“O jogador aprende a caçar a peça rara, a guardar e a trocar conforme a ocasião. É exatamente o que o colecionador faz na vida real, só que dentro de Leonida”, avalia.

GTA 6 pode despertar interesse por relógios de luxo

Para Bastos, a exposição de modelos inspirados na alta relojoaria dentro dos videogames pode despertar a curiosidade de consumidores que ainda não tiveram contato com esse mercado.

“Milhões de jovens vão ver um Royal Oak e um Day-Date pela primeira vez dentro do jogo. Daqui a pouco, esse público está pesquisando as peças de verdade, e parte dele vira colecionador. O garoto que coleciona 34 relógios no jogo é o mesmo que amanhã vai pesquisar o preço de um Day-Date de verdade”, afirma Renan Bastos.

Na avaliação do empresário, a presença dos acessórios no GTA 6 também reflete a relação entre os relógios, a identidade e a cultura pop.

“Quando o maior lançamento do entretenimento coloca a coleção de relógios como parte do progresso do jogador, é porque a cultura do relógio de luxo já faz parte da cultura geral. O relógio virou uma forma de dizer quem você é, no jogo e fora dele”, conclui Renan Bastos.