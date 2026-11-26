Divulgação Pão de Açúcar ganha exposição imersiva sobre a natureza brasileira

Um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro, o Parque Bondinho Pão de Açúcar ganhou sua primeira exposição imersiva. Inaugurada em 18 de novembro, a mostra Terra Viva Biomas Brasileiros propõe uma viagem sensorial pela Amazônia, pelo Cerrado e pela Mata Atlântica, combinando tecnologia, arte e educação ambiental.

Instalada na Casa MAG Bondinho, no Morro da Urca, a atração conta com identidade visual e projeto expográfico dos espaços de entrada e pré-show desenvolvidos pela Atypique, agência liderada pela arquiteta e diretora criativa Isabela Rozental.

Com duração aproximada de 25 minutos, a exposição reúne projeções monumentais, sons, aromas e recursos interativos que permitem ao público conhecer diferentes aspectos da biodiversidade brasileira.

Tecnologia e natureza em uma experiência sensorial

A integração entre arquitetura, tecnologia e paisagem natural foi um dos principais pontos considerados durante a concepção do projeto.

A entrada da exposição reúne estruturas de formas orgânicas, elementos digitais e painéis informativos integrados à vegetação do parque. O percurso também apresenta conteúdos em português, inglês e espanhol, além de informações complementares acessíveis por QR Code.

“Muito além de olhar, uma exposição imersiva é vivida, sentida. A tecnologia permite estar dentro da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, e entender os biomas de um jeito muito mais próximo. O nosso papel foi preparar essa chegada, e ela começa antes da visita. A marca foi pensada tanto pro espaço físico quanto pro primeiro contato, no digital, para despertar curiosidade, desejo e vontade de fazer parte dessa experiência. Na entrada, a cenografia continua esse convite e prepara o olhar ainda do lado de fora. Lá dentro, a arquitetura foi pensada para acolher tudo isso, pra pessoa poder se entregar inteira à experiência”, afirma Isabela Rozental.

A experiência termina com uma homenagem ao Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, estabelecendo uma conexão entre os biomas apresentados e a paisagem que cerca a atração.

Arquitetura e design no turismo cultural

Formada em Arquitetura pela PUC-Rio, com especialização em Entertainment Design pelo Istituto Europeo di Design (IED), Isabela Rozental desenvolve projetos que integram arquitetura, identidade visual, cenografia e entretenimento.

À frente da Atypique, fundada em 2023, a diretora criativa reúne trabalhos para instituições e iniciativas como Instituto Vini Jr., Disney+, BTG Pactual Hall e Web Summit, para o qual a agência desenvolveu a cenografia do estande da SP Negócios, em Lisboa.

Na exposição Terra Viva, o trabalho da agência envolveu a criação do logotipo, da identidade visual, das diretrizes de comunicação e dos ambientes que antecedem a experiência imersiva. A identidade verbal foi desenvolvida em parceria com o Grupo Iter.

A exposição é resultado de uma parceria entre o Grupo Iter, a Deeplab Project e a On Projeções, com apoio institucional da SOS Mata Atlântica e da Refauna e patrocínio da MAG Seguros, Enel e PRIO.

Serviço

Exposição: Terra Viva Biomas Brasileiros

Local: Casa MAG Bondinho, Parque Bondinho Pão de Açúcar, Morro da Urca, Rio de Janeiro

Estreia: 18 de novembro de 2026

Duração: aproximadamente 25 minutos

Ingressos e informações: terraviva.bondinho.com.br