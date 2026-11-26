Acervo Pessoal / Divulgação Júnior Donatto reuniu 80 mulheres em uma celebração natalina beneficente em São Paulo.





O cerimonialista Júnior Donatto reuniu 80 mulheres para uma celebração antecipada de Natal no Espaço Ana Lúcia Pinto, em São Paulo. Batizado de Natal que Floresce, o evento contou com Renata Kuerten e Elaine Mickely como madrinhas e teve como objetivo arrecadar doações para a ONG Florescer, que atua há 36 anos na comunidade de Paraisópolis.

Entre as famosas que prestigiaram a noite estavam as apresentadoras Sônia Abrão e Adriana Colin, as cantoras Li Martins e Adryana Ribeiro, a ex-Miss Brasil Jakelyne Oliveira, as influenciadoras Karina Bacchi e Flávia Viana, além da ex-jogadora de basquete Hortência Marcari.

Como parte da iniciativa, as convidadas doaram cestas básicas que serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela instituição.

Inspiração veneziana marcou a decoração

Com projeto criativo assinado por Letícia Alencar, a celebração teve como inspiração a estética veneziana. A decoração reuniu tons de branco, off-white e prata, combinados com detalhes em dourado e verde.

Flores brancas, velas, candelabros e castiçais compuseram os ambientes da mansão, que também recebeu estrelas cenográficas, piso holográfico e uma projeção mapeada na fachada.

No salão principal, mesas redondas foram distribuídas sob uma cobertura de tecidos, enquanto arranjos florais, uma lareira e uma mesa de doces complementaram o cenário natalino.

Caviar, trufas negras e cordeiro no cardápio

O jantar foi assinado pelo chef Levi Maciel, que elaborou um menu com ingredientes da alta gastronomia.

O coquetel de recepção contou com blinis com sour cream e caviar, salmão com wasabi, queijo brie com favo de mel e panipuri com iceberg de coco e caviar.

Entre os pratos servidos durante o jantar estavam foie gras com merengue de funcho e cristais de vinho do Porto, nhoque de trufas negras com caviar e emulsão de açafrão, além de carré de cordeiro acompanhado de vegetais grelhados.

A sobremesa reuniu ninho de kneff, pera cozida em água de rosas e especiarias, framboesa e calda de caramelo.

A programação musical contou com a DJ Cris Proença e uma apresentação do coral feminino OPOP, comandado pelo maestro Renato Misiuk, que interpretou clássicos natalinos.

Solidariedade reuniu famosas em São Paulo

Comandada por Nádia Bacchi, a ONG Florescer desenvolve atividades voltadas à inclusão social, educação, cultura, esporte e profissionalização de crianças, jovens e famílias da comunidade de Paraisópolis.

Ao escolher a instituição como beneficiária da celebração, Júnior Donatto buscou incentivar a solidariedade entre as convidadas.

“O verdadeiro luxo não está naquilo que acumulamos, mas naquilo que somos capazes de compartilhar”, resume Junior.