Divulgação Adriana Muller revela os bastidores da indústria da moda europeia

Com mais de 1,4 milhão de seguidores nas redes sociais, a influenciadora Adriana Muller decidiu conhecer um lado da moda que vai além das vitrines e das passarelas. Durante sua temporada na Europa, a estudante de moda visitou uma fábrica ligada à produção de grandes marcas internacionais, como Zara, Bershka, Mango, Guess e ASOS.

A experiência permitiu que Adriana acompanhasse de perto os processos de fabricação das peças e conhecesse a estrutura de produção que abastece marcas presentes em diferentes países.

Acostumada a compartilhar conteúdos relacionados à moda nas redes sociais, a influenciadora ampliou seu contato com o setor ao conhecer as etapas que antecedem a chegada das roupas às lojas.

Como as tendências de moda chegam às vitrines?

Das passarelas às redes sociais, as tendências de moda circulam em uma velocidade cada vez maior. Influenciadores e celebridades ajudam a popularizar estilos, acessórios e peças que rapidamente ganham espaço no guarda-roupa dos consumidores.

Parte desse movimento está relacionada ao chamado fast fashion, modelo de negócio caracterizado pela agilidade na produção e na distribuição de novas coleções. Zara e Bershka estão entre as marcas associadas a esse segmento.

A visita proporcionou à influenciadora uma perspectiva diferente sobre o mercado, permitindo que ela observasse o caminho percorrido pelas peças antes de chegarem às vitrines.

Da influência digital aos estudos de moda

Além da produção de conteúdo para as redes sociais, Adriana Muller vem conciliando sua carreira como influenciadora com os estudos de moda na Europa.

O interesse pelo setor ultrapassa a composição de looks e o acompanhamento de tendências. A brasileira busca ampliar seus conhecimentos sobre os processos produtivos e a dinâmica comercial que movimentam a indústria internacional.

A experiência aproxima duas áreas que fazem parte de sua trajetória profissional: a comunicação digital e a moda, permitindo que conheça o setor também sob a perspectiva de quem participa da produção das coleções.