O Rio de Janeiro recebe, a partir deste sábado (28), mais uma edição do Festival Clássicos do Brasil. Com apresentações de Maria Bethânia, Caetano Veloso, Alceu Valença, Péricles, Fábio Jr . e outros grandes nomes da música nacional, o evento acontece nos dias 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro, na Marina da Glória.
Em sua quinta edição, o festival reúne diferentes gerações e estilos musicais, passando pela MPB, pelo samba, pelo pagode e pelo rock nacional. A programação também conta com Vanessa da Mata, Ferrugem, Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Roupa Nova, Pepeu Gomes e Os Paralamas do Sucesso.
Realizado pela PECK e apresentado pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura, com patrocínio das Loterias CAIXA, o evento integra o calendário cultural carioca às vésperas da temporada de verão.
Festival mobiliza mais de 3 mil postos de trabalho
Além das apresentações musicais, o Clássicos do Brasil deve movimentar diferentes setores da economia carioca. Segundo a organização, mais de 3 mil postos de trabalho diretos e indiretos são mobilizados para a realização do evento, envolvendo áreas como produção, montagem, segurança, alimentação, transporte e hospedagem.
O festival acontece em um momento de crescimento do turismo no Rio de Janeiro. Segundo levantamento da Prefeitura do Rio, a capital recebeu cerca de 8,5 milhões de turistas entre janeiro e agosto de 2026, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A atividade turística movimentou R$ 22,5 bilhões na economia local, com os visitantes brasileiros respondendo por 67,3% desse montante.
Para Peck Mecenas, fundador e sócio-diretor da PECK, os eventos musicais contribuem para a valorização dos destinos turísticos brasileiros.
“O Rio de Janeiro tem uma vocação muito forte para receber grandes eventos, e a música brasileira é um dos nossos maiores patrimônios culturais. O Clássicos do Brasil traz artistas que fazem parte da história do país em um dos cenários mais bonitos da cidade. Queremos que o público venha para os shows, mas também aproveite tudo o que o Rio tem a oferecer”, afirma.
Festival celebra diferentes gerações da música brasileira
Criado em 2023, o Clássicos do Brasil nasceu com a proposta de celebrar artistas e canções que marcaram diferentes gerações.
Ao longo de suas edições, o festival recebeu nomes como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Chico César, Alcione, Titãs, Nando Reis, Samuel Rosa e Diogo Nogueira.
Em 2025, o evento chegou ao Recife pela primeira vez. Neste ano, a capital pernambucana voltou a receber o festival entre os dias 6 e 8 de novembro, com apresentações de artistas como Seu Jorge, Marcelo D2, Humberto Gessinger e Alcione.
Agora, a programação retorna à Marina da Glória, reunindo artistas consagrados em quatro noites de apresentações.
Confira a programação completa
28 de novembro, sábado
19h: Vanessa da Mata
21h: Maria Bethânia
23h: Alceu Valença
29 de novembro, domingo
17h: Ferrugem
19h: Péricles
21h: Alexandre Pires
5 de dezembro, sábado
19h: Paulo Ricardo
21h: Fábio Jr.
23h: Roupa Nova
6 de dezembro, domingo
17h: Pepeu Gomes
19h: Os Paralamas do Sucesso
21h: Caetano Veloso
Serviço
Evento: Festival Clássicos do Brasil 2026
Local: Marina da Glória, Rio de Janeiro
Datas: 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro
Ingressos para 28 de novembro:
Arena: a partir de R$ 210
Lounge: a partir de R$ 400
Ingressos para 29 de novembro, 5 e 6 de dezembro:
Arena: a partir de R$ 170
Lounge: a partir de R$ 310
Vendas: https://www.bilheteriadigital.com/classicosdobrasil