Divulgação Maria Bethânia e Caetano Veloso estão entre os destaques da quinta edição do Festival Clássicos do Brasil.

O Rio de Janeiro recebe, a partir deste sábado (28), mais uma edição do Festival Clássicos do Brasil. Com apresentações de Maria Bethânia, Caetano Veloso, Alceu Valença, Péricles, Fábio Jr . e outros grandes nomes da música nacional, o evento acontece nos dias 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro, na Marina da Glória.

Em sua quinta edição, o festival reúne diferentes gerações e estilos musicais, passando pela MPB, pelo samba, pelo pagode e pelo rock nacional. A programação também conta com Vanessa da Mata, Ferrugem, Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Roupa Nova, Pepeu Gomes e Os Paralamas do Sucesso.

Realizado pela PECK e apresentado pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura, com patrocínio das Loterias CAIXA, o evento integra o calendário cultural carioca às vésperas da temporada de verão.

Festival mobiliza mais de 3 mil postos de trabalho

Além das apresentações musicais, o Clássicos do Brasil deve movimentar diferentes setores da economia carioca. Segundo a organização, mais de 3 mil postos de trabalho diretos e indiretos são mobilizados para a realização do evento, envolvendo áreas como produção, montagem, segurança, alimentação, transporte e hospedagem.

O festival acontece em um momento de crescimento do turismo no Rio de Janeiro. Segundo levantamento da Prefeitura do Rio, a capital recebeu cerca de 8,5 milhões de turistas entre janeiro e agosto de 2026, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A atividade turística movimentou R$ 22,5 bilhões na economia local, com os visitantes brasileiros respondendo por 67,3% desse montante.

Para Peck Mecenas, fundador e sócio-diretor da PECK, os eventos musicais contribuem para a valorização dos destinos turísticos brasileiros.

“O Rio de Janeiro tem uma vocação muito forte para receber grandes eventos, e a música brasileira é um dos nossos maiores patrimônios culturais. O Clássicos do Brasil traz artistas que fazem parte da história do país em um dos cenários mais bonitos da cidade. Queremos que o público venha para os shows, mas também aproveite tudo o que o Rio tem a oferecer”, afirma.

Festival celebra diferentes gerações da música brasileira

Criado em 2023, o Clássicos do Brasil nasceu com a proposta de celebrar artistas e canções que marcaram diferentes gerações.

Ao longo de suas edições, o festival recebeu nomes como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Chico César, Alcione, Titãs, Nando Reis, Samuel Rosa e Diogo Nogueira.

Em 2025, o evento chegou ao Recife pela primeira vez. Neste ano, a capital pernambucana voltou a receber o festival entre os dias 6 e 8 de novembro, com apresentações de artistas como Seu Jorge, Marcelo D2, Humberto Gessinger e Alcione.

Agora, a programação retorna à Marina da Glória, reunindo artistas consagrados em quatro noites de apresentações.

Confira a programação completa

28 de novembro, sábado

19h: Vanessa da Mata

21h: Maria Bethânia

23h: Alceu Valença

29 de novembro, domingo

17h: Ferrugem

19h: Péricles

21h: Alexandre Pires

5 de dezembro, sábado

19h: Paulo Ricardo

21h: Fábio Jr.

23h: Roupa Nova

6 de dezembro, domingo

17h: Pepeu Gomes

19h: Os Paralamas do Sucesso

21h: Caetano Veloso

Serviço

Evento: Festival Clássicos do Brasil 2026

Local: Marina da Glória, Rio de Janeiro

Datas: 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro

Ingressos para 28 de novembro:

Arena: a partir de R$ 210

Lounge: a partir de R$ 400

Ingressos para 29 de novembro, 5 e 6 de dezembro:

Arena: a partir de R$ 170

Lounge: a partir de R$ 310

Vendas: https://www.bilheteriadigital.com/classicosdobrasil