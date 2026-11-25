Divulgação Fighting Games estreia na Neo Química Arena – Camarote Fielzone com jogos de luta e futebol virtual (EA Sports FC 27) reunindo competidores e fãs da cultura geek

A Neo Química Arena , em São Paulo, será palco de uma competição que vai além dos gramados. No domingo, 13 de dezembro, o Camarote Fielzone recebe o Fighting Games 2026, evento dedicado aos jogos de luta, ao futebol virtual e à cultura gamer, com R$ 12 mil em premiações.

Com programação das 10h às 22h, o encontro tem capacidade para receber mil pessoas, incluindo até 200 competidores, e contará com torneios de quatro jogos: Street Fighter 6, Fatal Fury: City of the Wolves, Guilty Gear -Strive- e EA Sports FC 27.

Cada modalidade terá R$ 3 mil em premiações, distribuídos entre os três primeiros colocados. Os vencedores receberão R$ 1.500, enquanto o segundo e o terceiro lugares ganharão R$ 1.000 e R$ 500, respectivamente.

Os participantes poderão disputar até quatro jogos, sem custo adicional de inscrição competitiva após a aquisição do ingresso. A idade mínima para competir é de 12 anos.

Evento reúne atrações para fãs da cultura gamer

Além dos campeonatos, o público poderá conhecer uma área de free play da PlayStation com Marvel Tōkon: Fighting Souls, espaços com arcades, jogos livres, cosplay, lojas e Artist Alley, ambiente dedicado à exposição de trabalhos de artistas independentes.

A inclusão do EA Sports FC 27 na programação estabelece uma conexão entre o futebol tradicional e o universo dos esportes eletrônicos, dentro de um dos principais estádios do país.

As competições também terão transmissão ao vivo pelo YouTube e pela Twitch.

Profissionais dos esports comandam as competições

O Fighting Games 2026 é organizado pela Bilheteria.com Produções e Promoções, responsável pela produção e operação do evento.

Os torneios ficam sob o comando do Komitê Games, de Pablo Reinhard, profissional com experiência na organização de campeonatos de jogos de luta e responsável pelo Komitê Arena.

A direção técnica será conduzida por Uriel Spada, da Spada Esports, que ficará à frente da estrutura das competições e das transmissões ao vivo.

Bruno Rizzo e Leo Rizzo serão os anfitriões do encontro no Camarote Fielzone, atuando na integração entre a estrutura do espaço e a organização do evento.

Ingressos e inscrições

Os ingressos do segundo lote estarão disponíveis até 29 de novembro, conforme disponibilidade. A entrada solidária custa R$ 70, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível por pessoa.

Também estão disponíveis ingressos de meia-entrada, por R$ 75, e inteira, por R$ 150. Crianças de até quatro anos não pagam.

Os interessados em participar dos campeonatos deverão realizar a inscrição pela plataforma Start.gg após a compra do ingresso.

Serviço: Fighting Games 2026

Data: 13 de dezembro de 2026, domingo

Horário: das 10h às 22h

Local: Camarote Fielzone, Neo Química Arena

Endereço: Avenida Miguel Ignácio Curi, 111, Vila Carmosina, São Paulo (SP)

Ingressos:

Solidária: R$ 70 + 1 kg de alimento não perecível;

Meia-entrada: R$ 75;

Inteira: R$ 150.

Pagamento: Pix ou até seis vezes sem juros.

Premiação: R$ 12 mil.

Estacionamento: R$ 24, pago à parte.

Alimentação: pizzaria, choperia e buffet de feijoada das 12h às 16h, a R$ 50 o quilo. Consumo não incluso no ingresso.

Transmissão: YouTube e Twitch.

Informações e ingressos: https://fightinggames.gg/