Acervo Pessoal / Divulgação Mansões dos famosos: quando o luxo vira um erro de arquitetura?

Piscinas grandiosas, fachadas envidraçadas, salas com pé-direito duplo e acabamentos sofisticados estão entre as características que costumam chamar a atenção nas mansões dos famosos. No entanto, nem sempre o investimento milionário em um imóvel é sinônimo de conforto, funcionalidade ou eficiência.

A busca por ambientes visualmente impactantes pode deixar em segundo plano questões como ventilação natural, conforto térmico, consumo de energia e custos de manutenção.

Para Luigi Scianni Romano, fundador da Alphaz Concept, esse é um dos principais equívocos da arquitetura residencial contemporânea.

“Vejo muitas casas sendo projetadas completamente fora de contexto. Existe uma preocupação enorme com a aparência, mas nem sempre com a maneira como as pessoas vão viver naquele espaço, quanto vai custar mantê-lo ou qual será o impacto daquela construção no ambiente. Às vezes, falta o mais básico: bom senso”, afirma.

Quando o luxo se transforma em um problema

Grandes superfícies envidraçadas sem proteção solar adequada, ambientes excessivamente amplos e materiais incompatíveis com o clima da região estão entre as escolhas que podem comprometer a eficiência de uma residência.

Uma fachada de vidro, por exemplo, pode favorecer a entrada de luz natural, mas também contribuir para o aquecimento excessivo dos ambientes quando não há planejamento adequado, aumentando a necessidade de climatização artificial.

Segundo Romano, fatores como orientação solar, ventilação natural, drenagem e escolha dos materiais devem ser considerados desde o início do projeto.

“Uma casa não precisa ser enorme para ser sofisticada, nem utilizar os materiais mais caros para oferecer qualidade. O verdadeiro luxo está em ter uma arquitetura que funcione, que seja confortável e que não se transforme em um problema financeiro ou ambiental depois de pronta”, observa Luigi.

Materiais caros nem sempre são a melhor escolha

Outro ponto de atenção está na escolha dos acabamentos. Embora determinados materiais sejam associados ao alto padrão, o preço de aquisição não deve ser o único critério considerado.

Durabilidade, procedência, facilidade de manutenção e possibilidades de reaproveitamento também precisam fazer parte do planejamento.

Um acabamento inicialmente mais caro pode representar economia ao longo dos anos, enquanto materiais escolhidos exclusivamente pela aparência podem exigir reparos frequentes e substituições antecipadas.

Entre as alternativas que podem contribuir para construções mais eficientes estão tijolos ecológicos, acabamentos poliméricos, biodigestores e sistemas de reaproveitamento de água e resíduos. A aplicação dessas tecnologias, entretanto, deve respeitar as necessidades de cada imóvel.

Reformar apenas para acompanhar tendências vale a pena?

As tendências de decoração e arquitetura, frequentemente reproduzidas nas casas de celebridades, também podem estimular reformas que nem sempre são necessárias.

Antes de substituir revestimentos ou modificar ambientes, Romano recomenda avaliar as condições da estrutura existente e identificar quais intervenções realmente podem melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Preservar materiais em boas condições, ampliar a iluminação natural, melhorar a ventilação e corrigir problemas de umidade são medidas que podem trazer benefícios mais duradouros do que mudanças exclusivamente estéticas.

“Não faz sentido demolir o que está funcionando, desperdiçar materiais e gastar uma fortuna apenas para acompanhar uma tendência estética. Uma reforma inteligente começa entendendo o que pode ser preservado, o que realmente precisa mudar e quais escolhas vão continuar fazendo sentido daqui a dez ou vinte anos”, explica Luigi.

O que realmente define uma casa de alto padrão?

Mais do que a metragem ou o preço dos acabamentos, características como privacidade, conforto térmico, eficiência energética e custos previsíveis de manutenção também ajudam a definir a qualidade de um imóvel.

Na perspectiva da arquitetura regenerativa, a sofisticação pode coexistir com escolhas que reduzam o desperdício de recursos e os impactos ambientais da construção.

“O bom projeto é aquele em que estética, funcionalidade, economia e responsabilidade ambiental caminham juntas. Construir bem não é colocar tudo o que existe de mais caro dentro de uma casa. É saber o que realmente faz sentido utilizar”, conclui.