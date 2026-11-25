Acervo Pessoal / Divulgação Ex-BBB Kerline se torna rosto do HYROX no Brasil e fatura meio milhão com marcas após um ano no esporte

A ex-BBB Kerline Cardoso transformou a paixão pelo esporte em uma nova fonte de renda. Um ano após estrear nas competições de HYROX, a influenciadora tornou-se embaixadora da modalidade no Brasil e já movimenta mais de R$ 500 mil em contratos publicitários.

A cearense iniciou sua trajetória no esporte em 2025, durante uma competição no Rio de Janeiro. Desde então, conquistou seu primeiro pódio em Fortaleza, participou de provas em São Paulo e disputou uma competição internacional na Turquia.

No último fim de semana, Kerline retornou à capital fluminense para sua oitava competição na modalidade.

“Quando comecei, não imaginava que o HYROX fosse se tornar algo tão grande na minha vida. Entrei pelo desafio, pela vontade de fazer algo diferente, e acabei descobrindo uma paixão que mudou minha rotina, minha cabeça e a forma como enxergo meus próprios limites”, conta.

Do reality show ao mercado esportivo

A dedicação às competições abriu novas oportunidades profissionais para a influenciadora. Conhecida nacionalmente por sua participação no Big Brother Brasil, Kerline passou a conquistar espaço no mercado publicitário ligado ao esporte e ao bem-estar.

Entre as empresas que passaram a investir na imagem da ex-BBB estão Puma, Chevrolet, Red Bull e Calminex. Os contratos comerciais dessa nova fase ultrapassam meio milhão de reais, segundo informações divulgadas pela equipe da influenciadora.

Kerline relata mudanças na saúde mental

Além do retorno financeiro, a prática esportiva também provocou mudanças na rotina e na relação da influenciadora com o próprio corpo.

O HYROX, modalidade que combina corrida com exercícios funcionais, exige resistência, força e condicionamento físico. Para Kerline, o esporte também se tornou uma ferramenta para lidar com a ansiedade e desenvolver a disciplina.

“Cada competição me ensina alguma coisa. Hoje, não penso apenas em terminar uma prova, mas em evoluir, superar meus resultados e entender que posso ir muito além do que imaginava. O esporte trouxe uma disciplina que acabou refletindo em todas as áreas da minha vida”, afirma.

Em aproximadamente 12 meses, Kerline Cardoso passou de estreante a embaixadora da modalidade no Brasil, conciliando a participação em competições nacionais e internacionais com a carreira de influenciadora digital.