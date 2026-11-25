Divulgação Catherine Bascoy

Catherine Bascoy esteve entre os convidados da terceira edição do Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks na noite desta terça-feira (24), no Clube Monte Líbano, na zona sul de São Paulo.

O evento reuniu personalidades do esporte, da televisão, da música e das redes sociais em prol da Fundação Fenômenos.

Após sua participação na 18ª temporada de A Fazenda, da Record, Cathe prestigiou a iniciativa beneficente, que contou com apresentação musical de João Gomes e um leilão de artigos de luxo, experiências internacionais e objetos relacionados à história do esporte brasileiro.

Entre os famosos presentes estavam Sabrina Sato, Rafa Kalimann, Rodrigo Faro, Vera Viel, Ticiane Pinheiro, Galvão Bueno, Cafu e Otaviano Costa.

Promovido por Ronaldo Fenômeno e sua esposa, o encontro tem como objetivo arrecadar recursos para a Fundação Fenômenos, instituição que apoia projetos sociais em diferentes regiões do Brasil.

Entre os itens disponibilizados no leilão estavam uma experiência gastronômica na residência de Ronaldo e Celina, em Ibiza, na Espanha, um encontro com o jogador Erling Haaland e uma camisa original da Seleção Brasileira autografada pelo elenco campeão da Copa do Mundo de 1994.

Divulgação Leilão Galácticos





A programação também contemplou experiências relacionadas à Fórmula 1, ao tênis e ao universo das artes, incluindo uma obra exclusiva do muralista Eduardo Kobra.

Carreira musical e trajetória na televisão

Catherine concilia sua atuação nas redes sociais com a carreira musical.

Natural de São Paulo, ela começou a trabalhar como modelo ainda na adolescência e ganhou projeção nacional após participar do De Férias com o Ex Brasil, da MTV, em 2019.

Sua relação com a música, entretanto, tem origens familiares.

Neta de um produtor musical, Cathe cresceu em contato com referências artísticas que contribuíram para despertar seu interesse pela profissão.

Em setembro deste ano, a cantora lançou o single “Surreal”, com produção musical de Rick Bonadio, responsável por projetos de grandes nomes da música brasileira.

Lançada pela Midas Music, a faixa chegou às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe oficial.

Cathe também participou do processo criativo da canção, assinando a composição ao lado de Lionel, Rodrigo e Vitor.

Sua carreira artística é acompanhada pela empresária Roberta Nuñez, que atua em parceria com Bonadio no desenvolvimento e posicionamento da cantora no mercado musical.

Ainda em setembro, Catherine integrou o elenco de A Fazenda 18, apresentado por Adriane Galisteu.

A experiência na televisão aconteceu poucos dias após o lançamento de “Surreal”, em uma fase de expansão de sua trajetória artística.

Com quase dois milhões de seguidores nas redes sociais, Cathe reúne em sua carreira experiências na moda, no entretenimento digital, na televisão e na música.